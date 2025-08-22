晴時多雲

體育 棒球 學生棒球

U18世界盃》強化身體均速變快了 樂天1指鍾亦恩直呼台灣隊伙食很好

2025/08/22 18:00

樂天桃猿季中選秀第一指名鍾亦恩。（記者陳志曲攝）樂天桃猿季中選秀第一指名鍾亦恩。（記者陳志曲攝）

〔記者龔乃玠／桃園報導〕樂天桃猿第一指名鍾亦恩今到桃園球場報到，入選U18世界盃國手的他，預定將是台灣隊的先發輪值一份子，很期待能跟U18各國列強一拚高下。

U18台灣隊在20日公布名單，鍾亦恩跟樂天第5指名王奕翔都到桃園報到，鍾亦恩直呼「很夢幻」，「以後就要在這邊打球了！」稍晚他就要回到台灣隊，備戰9月5日於沖繩開打的U18世界盃。

鍾亦恩過往均速約136-137公里，這段集訓期間提升至140公里，也對上職棒二軍，印象深刻的是對統一獅，「那場我的狀況不錯，但職棒選手對失投球的掌握很好，我仍要減少失投球的出現。」

鍾亦恩過往因為身高182公分，體重62公斤，被封為「紙片人左投」，被問到是否有強化身體，他說經紀公司有請營養師，另外在台灣隊也吃很好，「有高級版的便當，還有牛排、鐵板麵跟牛丼！」

鍾亦恩直言很期待U18世界盃，畢竟能參賽的都是頂尖選手，但也說有點替離開（沒入選）的隊友感到不捨，一定會帶著他們的份去沖繩拚。

樂天桃猿季中選秀新秀鍾亦恩（左）與王奕翔（右）。（記者陳志曲攝）樂天桃猿季中選秀新秀鍾亦恩（左）與王奕翔（右）。（記者陳志曲攝）

