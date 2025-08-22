晴時多雲

體育 棒球 中職

中職》台鋼那瑪夏週日先發 中信韋禮加應該沒機會在一軍開箱

2025/08/22 18:18

中信兄弟新洋投韋禮加。（資料照，記者陳志曲攝）中信兄弟新洋投韋禮加。（資料照，記者陳志曲攝）

〔記者倪婉君／台北報導〕31日洋將大限在即，中信兄弟和台鋼雄鷹這兩支暫居下半季1、2名球隊尚未確定最後4名洋投，中信在二軍待命的新洋投韋禮加在大限前應該沒機會拉上一軍，而台鋼具7年大聯盟資歷的新洋投那瑪夏則表定週日（24日）先發。

台鋼日籍投手櫻井周斗在17日一軍初登板繳出5局無失分勝投後，也為自己拚得明天再度先發的機會，台鋼總教練洪一中表示，等櫻井明天投完，就會登錄那瑪夏，讓他在週日登板。對於台鋼的洋將取捨，除了後勁、艾速特、魔鷹已確定，洪總表示，應該就是兩位日籍投手櫻井周斗和吉田一將做評估，吉田在31日大限前應該還有再上來先發一次的機會，屆時再看狀況。

中信目前在一軍的3名洋投是羅戈、李博登和柯威士，黃博多在16日則先下二軍，讓一軍有空間給柯威士出賽。儘管柯威士上次先發2.1局失5分的內容並不理想，但他仍獲得明天先發台鋼雄鷹的機會。對於最後一個洋將名額，投手教練王建民表示，可能就是看柯威士明天的表現，再和二軍的韋禮加去做觀察，但如果在上面的洋投狀況都ok，韋禮加在31日洋將大限間應該不會拉上一軍，只會讓他在二軍出賽。

台鋼雄鷹洋投那瑪夏。（資料照，記者林正堃攝）台鋼雄鷹洋投那瑪夏。（資料照，記者林正堃攝）

