體育 棒球 中職

中職》味全龍找到新洋投 葉總：無法保證會留用

2025/08/22 18:33

味全總教練葉君璋。（資料照，記者林正堃攝）味全總教練葉君璋。（資料照，記者林正堃攝）

〔記者徐正揚／新北報導〕距離中職今年「831大限」只剩10天，味全龍也在壓線階段找到新洋投，總教練葉君璋透露，球隊已經找到新洋投，而且即將抵台，但無法保證會留用。

葉總指出，球隊一直有在找新洋投，應該很快就會到台灣，是否確定留用還要再看看，「至少這個在國外是有在比賽，只要有在比賽，就應該不會差太多，不像康龍，來台前沒有在比賽。」康龍本季在二軍出賽12場，投22.2局、戰績1勝1敗2中繼、防禦率3.18，味全於18日決定將他除役。

味全現有4名洋投是鋼龍、艾璞樂、龍聖、鑀龍，另有不佔名額的伍鐸，葉總表示，雖然沒有實際看過康龍的比賽，但根據二軍的回報，看起來不是很穩定，「如果沒有很確定，柳丁會比橘子更好，那就繼續用橘子，既然不能很確定，會比原本的更好，那就不用刻意換人，我也覺得，康龍應該不是我們需要的投手。」

味全去年曾於8月30日簽下曾效力統一獅、中信兄弟的泰迪，隔天宣布留用艾璞樂、銳歐、鋼龍、伍鐸，泰迪留在二軍觀察，做為未來簽約的參考，葉總認為，去年也是壓線簽下新洋投，結果沒有留用，相較於今年還有10天，去年的狀況比較酷。

