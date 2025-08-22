晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 競技運動 其它

帕運》台灣代表隊創佳績 雲豹能源捐贈30萬元助選手訓練

2025/08/22 18:41

中華帕拉林匹克總會會長穆閩珠頒發感謝狀給雲豹能源雲豹能源永續長暨發言人張建偉。（中華帕總提供）中華帕拉林匹克總會會長穆閩珠頒發感謝狀給雲豹能源雲豹能源永續長暨發言人張建偉。（中華帕總提供）

林子翔／核稿編輯

〔記者粘藐云／綜合報導〕台灣代表隊去年在巴黎帕運共拿下3銀、2銅，締造近4屆帕運的最佳成績，總獎牌數是史上第3佳，而為協助提升中華帕拉林匹克總會的活動影響力及資源挹注，雲豹能源科技股份有限公司6月與中華帕拉林匹克總會簽訂贊助合約，承諾捐贈新台幣參拾萬元，而這筆贊助款項未來將專用於帕運選手的訓練、國際賽事參賽執行及推廣活動等相關費用，旨在支持帕拉運動的順利發展，並提升選手們的競技表現與品牌形象，帕總22日也特別頒發感謝狀給雲豹能源。

雲豹能源永續長暨發言人張建偉表示，公司自成立以來，便持續深耕公益、教育及體育領域，這已是行之有年的企業文化。他強調：「我們覺得透過運動，可以更深刻地讓全國體認體育的重要性，希望透過運動去激起教育、公益，甚至跟綠能的結合，透過這樣的方式，讓大家知道什麼都可以去結合，也更努力去支持運動這個大項目。」

張建偉進一步指出，所有的運動選手都必須具備強韌的心態，不僅是能力所及，更重要的是有沒有心和意願去做好這件事。他高度肯定帕拉林匹克總會的努力：「帕總很努力想把這些事情做好，這是很值得我們去推廣、支持的事情。」

雲豹能源總經理趙書閔也分享了公司的理念：「我覺得雲豹一直以來都非常支持運動，運動種類本來就非常多，我們不侷限什麼樣的運動，從成立第一年就開始贊助各個運動項目，因為企業不只有賺錢，怎麼樣能夠跟社會共榮，只要我們往那個方向前進，就能選擇哪些運動。」

趙書閔表示，在認識帕拉運動後，公司更希望能長期支持下去，因為這是一件非常有意義的事。「運動員不僅僅是運動員，也是最具影響力的人，可以帶給社會大眾很多不一樣的看法。我覺得如果可以的話，期待未來能有更多合作。」她舉例提到，輪椅籃球和一般籃球規則差異不大，同樣需要戰術策略，若有一天能一起交流，將是非常好的事情，期待未來能激盪出更多合作與不一樣的火花。

這筆來自雲豹能源的贊助，無疑為中華帕拉林匹克總會注入了一劑強心針。有了更充裕的資源，帕運選手將能獲得更完善的訓練支持，有助於他們在國際賽場上取得更優異的成績，為台灣爭光。同時，也將有助於推廣帕拉運動的普及性，讓更多人看見身心障礙運動員的毅力與潛力，進一步提升帕拉運動在社會上的能見度和影響力。

中華帕拉林匹克總會對雲豹能源的慷慨贊助表達了誠摯的感謝，並承諾將善用這筆款項，持續為台灣的帕拉運動發展努力，期待未來能與雲豹能源攜手，共同開創更美好的體育篇章。

中華帕拉林匹克總會會長穆閩珠頒發感謝狀給雲豹能源雲豹能源永續長暨發言人張建偉。（中華帕總提供）中華帕拉林匹克總會會長穆閩珠頒發感謝狀給雲豹能源雲豹能源永續長暨發言人張建偉。（中華帕總提供）

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中