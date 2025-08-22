晴時多雲

體育 棒球 中職

中職》燒到快40度 王威晨也對自己的重感冒很不解

2025/08/22 18:58

王威晨。（記者方賓照攝）王威晨。（記者方賓照攝）

〔記者倪婉君／台北報導〕14日因重感冒下二軍，中信兄弟隊長王威晨今天因為已經退燒隨隊一軍，但他也很不解地說，「我不是流感，也沒有其他症狀，就是一直在發燒，燒到快40度。」這次的重感冒讓王威晨本季首次下二軍，但他除了發燒，就連食欲都沒有減，還開玩笑地說：「可能要問一下病毒，到底為什麼會這樣？」

中信最近感冒潮讓總教練平野惠一很頭痛，從王威晨、許基宏，到日前下一軍的內野手楊翔禾，還有因重感冒中斷連續先發出賽紀錄的捕手高宇杰，甚至今天擔任先發投手的「美美」鄭浩均之前也感冒。

但不像隊友有驗出是流感，王威晨是因為半夜不舒服掛急診，驗了兩次都驗不出所以然，醫生只說他是重感冒。而且他的症狀況也很「單純」，就是一直發燒，「我發現自己短期間沒辦法回來出賽，就跟教練討論先下去（指下二軍），剛好我消失的那一週，就一直在發燒。」

如今終於退燒，王威晨昨天在洲際球場，到今天賽前在大巨蛋，都有正常訓練，「畢竟也是一個星期沒有比賽，不知道什麼時候會登錄，可能時間到了就會回來，但不確定自己的狀況有沒有掉下來，還是要等可以上去比賽，才會知道。」只是讓王威晨不解的是，自己在發燒期間只能躺在床上，也沒有其他咳嗽等不舒服症狀，「很奇怪啊，我不會不想吃，還是正常吃，但就是一直發燒。」

