體育 棒球 中職

中職》日職球隊對林安可有興趣 日籍教頭也有聽說

2025/08/22 19:24

統一獅林安可。（記者陳志曲攝）統一獅林安可。（記者陳志曲攝）

〔記者龔乃玠／桃園報導〕韓國職職明年起用亞洲外援制度，日本職棒中央聯盟也將導入指定打擊，多項改變可能讓中職好手有更多機會挑戰旅外，傳聞林安可就有獲得日職隊伍關注，假如長打火力持續輸出，從學生時期就憧憬的旅外並不是夢。

韓職明年起用亞洲外援，台灣野手是否有機會成為候選，樂天總教練古久保健二也說不上來，「畢竟韓國也有滿多優秀的打者。」不過一談到增設DH的央聯、或許會有隊伍對長打能力出眾的林安可有興趣，古久保就說，「確實是有聽到這樣的聲音。」

不過古久保也說，如果是要找指定打擊的打者，日職球團也有可能把目光放在3A打50轟的打者，「本質上來說，如果純比砲管，還是較難跟美國、多明尼加的打者來相比。」

自從林安可在12強東京巨蛋將橫山陸人的153公里火球強拉到右外野看台最深遠處，形成超大號全壘打，他的身手就被日職盯上，加上今年59場狂敲19轟，長打率是異次元等級的0.676，吸引國外目光毫不意外。

談到韓職開放亞洲外援的效益，林安可直言，這對台灣來說是個很好的機會，大家都想挑戰更高的殿堂，換個環境打球，體驗不同球風，看看人家怎麼訓練，對選手都有好的幫助，亦能拓展視野。

無論是韓職或日職修正規定提升旅外機率，林安可認為，還是要有一定的技術和成績才有機會，「不是說台灣就比較有機會，各國都有很多人在競爭。」

統一獅林安可。（記者陳志曲攝）

