中職》富邦悍將簽下9名新秀 林威助：一個月內不會調整選手機制

〔記者徐正揚／新北報導〕富邦悍將球團今天公布季中選秀簽約結果，除第七輪陽杰恩回歸業餘成棒都順利簽下，副領隊暨農場主管林威助表示，當初相中選手特質才會選入，報到後會請教練團先觀察球員狀況，兩週至一個月內不會調整選手機制。

林威助指出，在新秀還沒報到前，已經先請球探部門向二軍教練團介紹、認識這些新人，也請體能教練擬定新人進來後的項目，協助他們循序漸進了解職棒的環境，「一開始的體能滿重要的，先看一下身體的狀況，再來評估以後的訓練。」

林威助強調，這些選手會被選到，一定是有好的地方讓球隊喜歡，如果馬上就改掉會很可惜，剛進來的兩週至第一個月，教練團會先觀察選手的狀況，不會調整選手的機制。

對於榜眼張育豪的合約只簽1.5年，希望有表現能提前換約，林威助認為，18歲要馬上升一軍可能比較困難，能不能快速適應職棒圈，最需要的是時間，「先不要太急，把自己準備好，二軍一定會給他機會下場，一軍教練團如果有看到，當然有可能上去，但現在無法預測他什麼時候會上一軍。」

連同簽下4名自主培訓選手，富邦一口氣新增13位新球員，今年球季結束可能釋出不少球員，林威助不諱言，職棒圈是現實的，二軍有在觀察60人名單外的人選，「這是沒辦法避免的事。」

