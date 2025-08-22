中職》鈴木駿輔下週一軍出賽 鋒總：目前不太能用「洋投風火輪」

富邦悍將鈴木駿輔。（資料照，記者陳志曲攝）

〔記者徐正揚／新北報導〕富邦悍將昨天把洋投力亞士降二軍，今天升一軍的是高捷，而非在二軍待命的第四號洋投鈴木駿輔，總教練陳金鋒表示，鈴木下週才會升上一軍，目前輪值不太有辦法使用「洋投風火輪」。

富邦一軍目前註冊3名洋將，力亞士20日對樂天桃猿先發，隔天就下二軍，魔力藍今天對味全龍先發，布坎南預計後天（24日）先發，陳金鋒指出，力亞士今年已經投很多局，前天投完決定讓他下去休息一下，單週要用4名洋投先發，需要有那個時間點，目前的輪值不太有辦法執行。

鈴木上週在一軍隨隊，本週仍在二軍出賽，20日對樂天桃猿二軍先發6局，雖失1分卻非責失，本季在二軍投38局，防禦率仍是零，陳金鋒表示，鈴木前天才在二軍先發用81球，上一軍的時間點會在下週。

副領隊兼農場主管林威助指出，不清楚鈴木去年的狀況，今年進來富邦的狀態就很不錯，比二軍選手高出一至兩個層級，對自己要求很高也很自律，很有拚上一軍的企圖心，在二軍愈投愈有自信，「他也這種表現，我不會意外，也沒有很吃驚，如果他有機會在一軍投，也希望能有好成績。」

