晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 棒球 中職

中職》鈴木駿輔下週一軍出賽 鋒總：目前不太能用「洋投風火輪」

2025/08/22 20:05

富邦悍將鈴木駿輔。（資料照，記者陳志曲攝）富邦悍將鈴木駿輔。（資料照，記者陳志曲攝）

〔記者徐正揚／新北報導〕富邦悍將昨天把洋投力亞士降二軍，今天升一軍的是高捷，而非在二軍待命的第四號洋投鈴木駿輔，總教練陳金鋒表示，鈴木下週才會升上一軍，目前輪值不太有辦法使用「洋投風火輪」。

富邦一軍目前註冊3名洋將，力亞士20日對樂天桃猿先發，隔天就下二軍，魔力藍今天對味全龍先發，布坎南預計後天（24日）先發，陳金鋒指出，力亞士今年已經投很多局，前天投完決定讓他下去休息一下，單週要用4名洋投先發，需要有那個時間點，目前的輪值不太有辦法執行。

鈴木上週在一軍隨隊，本週仍在二軍出賽，20日對樂天桃猿二軍先發6局，雖失1分卻非責失，本季在二軍投38局，防禦率仍是零，陳金鋒表示，鈴木前天才在二軍先發用81球，上一軍的時間點會在下週。

副領隊兼農場主管林威助指出，不清楚鈴木去年的狀況，今年進來富邦的狀態就很不錯，比二軍選手高出一至兩個層級，對自己要求很高也很自律，很有拚上一軍的企圖心，在二軍愈投愈有自信，「他也這種表現，我不會意外，也沒有很吃驚，如果他有機會在一軍投，也希望能有好成績。」

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中