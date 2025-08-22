拳擊》城市盃邀請賽最終日有6場台韓大戰 台將包辦5金

擔任林郁婷十年陪練員李承威成功摘金。（台北市政府體育局供）

〔記者粘藐云／台北報導〕2025台北城市盃拳擊邀請賽今進行最後一天8場金牌大戰，其中有多達6場上演台韓大戰，台將單日力奪5金，其中巴黎奧運金牌林郁婷改當場邊教練協助她的陪練員李承威（新北市）、台北市地主選手張家薫和新竹市何紹暉都成功力克龍仁選手後奪金而歸，但今年台北城市盃龍仁市依舊以4金、5銀成績最佳，地主台北市3金、4銅居次。

代表這次賽會在開幕典禮上做選手宣誓的地主台北市選手張家薰，今在女子70公斤級金牌戰對上龍仁市金娜炫，首度升上打70公斤級的張家薰打的並不輕鬆，特別是在第2、3回合後半段都出現體力下滑的現象，所幸最終她依舊以5：0獲勝，再為地主台北市添下一金。

「今天比賽的結論就告訴自己說，還是做有把握的事情就好了，我會狠狠的記住這次的教訓，真的差點被自己打敗！」雖然順利摘金，但張家薰賽後說：「因為為了準備全運同一個量級的比賽，但我之前打比較輕量級，我去年是66公斤， 所以體重就是60到66就好，但這次的話體重要到65到70，身體感覺比較沉重，但需要的體能跟肌耐力還沒起來，現在距離全運大概還有兩個多月，所以要好好再針對這個缺點去做改進才行。」

另一場備受矚目的男子65公斤級，代表新北市參賽的李承威，過去是巴黎奧運金牌林郁婷陪練員已經有長達10年時間，這次換成林郁婷擔任他的場邊教練來共同迎戰龍仁市的林智勳，李承威表現沈穩，屢屢刺拳結合重拳得手，三回合都在一路領先下，最終順利以5：0成功摘金。

今在6場台韓大戰中最讓人意外的是男子90公斤級，代表新竹市出賽的27歲老將何紹暉對上龍仁的李炫赫，第一回合何紹暉打的比較保守，游移在對手旁邊進攻，雖然數度被逼到繩邊，但都還是被他俐落的防守化解對手的攻勢並趁隙揮拳得分，第一回合取得5個10：9領先；但第二回合中間時，在對手幾次揮拳後，龍仁市教練席意外的丟毛巾提前結束比賽，讓順利摘金的何紹暉也有點意外的說：「被裁判制止時，我想說，欸，奇怪，是我被扣分嗎？還是怎樣，我們不打了，還懷疑了一下，自己也滿驚訝的！」

何紹暉目前已經擔任俱樂部的拳擊教練，這次在二連勝後拿下金牌，何紹暉說：「這是我大約近一年以來的首場大賽，去年才剛當年四個月的兵後，今天開始上場時還有點緊張，賽前有特別去找了對手的影片來看，特別做了意向訓練，年紀大了，但對手還是大學生，賽前教練就要我不能跟對手換拳拼體力，如果要拼體力現在應該輸的就是我，以往教練都跟我說，我有時候打的太急，今天的戰術就是用更穩更冷靜的戰術去應對。」

地主台北市張家薫70公斤級摘金。（台北市政府體育局提供）

