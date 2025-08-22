中職》桃園本季最多觀眾之役 李勛傑生涯首轟率隊打爆統一獅

樂天桃猿李勛傑敲出三分全壘打。（記者陳志曲攝）

〔記者龔乃玠／桃園報導〕在本季桃園球場最多的觀眾面前，樂天桃猿菜鳥李勛傑在5局下敲出生涯首轟，搭配先發投手波賽樂的6局無失分好投，終場以9：0擊敗統一獅隊，緊追前段班的中信兄弟和台鋼雄鷹。

樂天在5局下靠張閔勛、林子偉敲安上壘，李勛傑逮中蒙德茲的變化球，一棒夯出生涯首轟，3分彈率隊先馳得點。今年李勛傑在一軍出賽47場，已拿下3次單場MVP，在關鍵時刻的打擊有一套。

6局下，樂天開局連續敲出4支安打，林子偉再補上2分打點的致命一擊，將蒙德茲擊退場，樂天單局再灌3分。蒙德茲先發5.1局，被狂敲9支安打，失掉6分，吞下本季第6敗。

樂天先發投手波賽樂93球投6局，僅被敲5支安打，無失分，連續2場先發無失分，收下3連勝，在831洋將大限前展現莫大存在感，有望再戰剩餘球季。

樂天桃園球場今舉辦「阿迷趴」，賽前樂天桃猿和統一獅列隊唱國歌，國軍出動「黑鷹」直升機大秀快速繩降、無人機空投開球，全場共吸引13251名觀眾進場，超越6月7日的12111人，寫下今年桃園最多觀眾紀錄。

桃園球場全場共吸引13251名觀眾進場。（記者陳志曲攝）

