中職》85球一到王建民就上丘換投 鄭浩均本季首度投不滿5局

中信兄弟先發投手鄭浩均，本季首次投不滿5局就退場。（記者方賓照攝）

〔記者倪婉君／台北報導〕中信兄弟投手「美美」鄭浩均今天進行本季第9場先發，但對台鋼雄鷹投起來並不順手，不但第1局就出現含1顆觸身球在內3次保送，2至4局也局局都有保送，等到5局上被台鋼洋砲魔鷹敲安後，投手教練王建民就上丘換投，因為他本季單季最多85球的限制已到，也讓他本季首次投不滿5局就退場。

2023年是鄭浩均第1個中職完整賽季，共出賽21場拿下9勝5敗、防禦率3.02，並於季後頒獎典禮獲得年度新人王肯定。只是在該季季後，鄭浩均就因右手肘韌帶舊傷復發進行韌帶重建手術，直到今年6月7日、相隔598天才於一軍復出登板，在今天賽前的累計8場先發4勝1敗、防禦率1.34。

王建民替鄭浩均設下本季單場最多85球的限制，在他復出首戰就講清楚本季「美美使用法」，因此前8場先發也都維持在80顆球以內的用球數。只是鄭浩均今天的控球並不理想，85球中僅47顆好球，且共送出6次保送，包括1局上對台鋼捕手張肇元投出觸身球。

