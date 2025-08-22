晴時多雲

U15亞洲盃》水啦！台灣10：7扳倒日本 明天冠軍戰台日再交鋒

2025/08/22 20:50

U15亞洲青少棒錦標賽超級循環賽，台灣隊挺進決賽。（記者李惠洲攝）U15亞洲青少棒錦標賽超級循環賽，台灣隊挺進決賽。（記者李惠洲攝）

〔記者羅志朋／台南報導〕今晚U15亞洲青少棒錦標賽超級循環賽台日大戰打得驚心動魄，前3局台灣隊取得5：0領先，4局下日本一口氣灌進5分扳平戰局，還好台灣隊在5局上拿下2分再度超前，並一路領先至終場，最終台灣隊就以10：7扳倒日本拿下重要的勝利，明天晚上6點半冠軍戰再度端出台日大戰的戲碼，台灣隊強勢挑戰二連霸。

日本守備一向以穩健安定著稱，今天防線卻荒腔走板，單場出現多達6次失誤種下敗因，超級循環賽台灣、日本、南韓戰績同為2勝1敗，菲律賓3敗，比較台、日、韓TQB（對戰優質率），台、日勝出明天爭冠，南韓與菲律賓打季軍戰，今天晚上坐在台南亞太成棒主球場看台觀戰的南韓教練團，內心想必五味雜陳。

此役1局上台灣隊進攻，開路先鋒柯邵捷選到保送，再靠隊友短打、暴投進佔三壘，曾乙喆擊出游擊滾地球送回第1分。

3局上台灣隊發動猛攻，孫駿彥靠對方內野手接球失誤一口氣上到二壘，陳泊佑敲安形成無人出局一、三壘有人，柯邵捷擊出兩分打點二壘安打，曾乙喆敲三壘安打帶有1分打點，隊長江金澄擊出高飛犧牲打再添1分，台灣隊單局灌進4分。

4局下日本大舉反撲，靠4安和台灣隊2次守備失誤，一口氣追回5分扳平戰局。

台灣隊遭追平後不氣餒，5局上反攻，陳泊佑率先敲安，柯邵捷點成內野滾地球，投手三浦大我下丘接球後選擇傳二壘發生失誤，接著再靠暴投進佔二、三壘，溫以恩擊出游擊滾地球送回超前分，曾乙喆選到保送，江金澄擊出內野滾地球造成對方失誤再添1分，台灣隊取得7：5領先。

6局上台灣隊攻勢再起，陳瑞鑫靠對方游擊手舩山大翔接球失誤和投手牽制一壘失誤上到二壘，官上竣觸擊點成內野安打，孫駿彥掃出三壘安打帶有2分打點，陳泊佑擊出內野滾地球，舩山大翔再次發生接球失誤，台灣隊進帳1分鎖定勝局，7局下日本追回2分難逃敗局。

台灣隊先發投手胡冠威投5局被敲7支安打，飆出6K沒有出現保送，受隊友守備失誤影響，失5分都是非責失拿下勝投。

相關請見：

U15亞洲盃》「棒球就是這麼奧妙...」 台日戰謎之第4局

U15亞洲盃》日本單場超離譜6次失誤 台灣教頭發聲「說真的...」

U15亞洲青少棒錦標賽超級循環賽，台灣隊挺進決賽。（記者李惠洲攝）U15亞洲青少棒錦標賽超級循環賽，台灣隊挺進決賽。（記者李惠洲攝）

台灣隊贏球。（記者李惠洲攝）台灣隊贏球。（記者李惠洲攝）

台灣隊先發投手胡冠威。（記者李惠洲攝）台灣隊先發投手胡冠威。（記者李惠洲攝）

台灣隊柯邵捷二壘安打，敲出2分打點。（記者李惠洲攝）台灣隊柯邵捷二壘安打，敲出2分打點。（記者李惠洲攝）

日本隊4局下追平比分。（記者李惠洲攝）日本隊4局下追平比分。（記者李惠洲攝）

