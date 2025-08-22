晴時多雲

體育 棒球 中職

中職》後勁終於敗了！中信兄弟靠宋晟睿雙響砲險勝台鋼雄鷹

2025/08/22 21:32

中信兄弟宋晟睿獲單場MVP。（記者方賓照攝）中信兄弟宋晟睿獲單場MVP。（記者方賓照攝）

〔記者倪婉君／台北報導〕台鋼雄鷹今天作客台北大巨蛋迎戰中信兄弟，由上週六締造跨季22連勝中職新猷的後勁先發，希望繼續堆高「後勁障礙」，只是他1局下就失分，2局下和4局下分別遭到宋晟睿兩分砲和陽春砲轟炸，終場台鋼以3：4不敵兄弟，後勁也在收下12勝後吞下第1敗。

除了台鋼派出「不敗後勁」，兄弟也以本土王牌「美美」鄭浩均接招，還未開打，就先預告是精彩的投手大戰。只是兩位投手今天都未到最佳狀況，後勁用103球才投完5局被敲5安失4分，除了包括兩發全壘打，還投出3次保送，鄭浩均則用85球投完4局，5局上被魔鷹敲出安打後退場，累計共失3分，還送出含1次觸身球在內的6次保送。

台鋼在賽前僅落後暫居下半季第1的兄弟1.5場勝差，當然期盼今起3連戰能夠有超車的局面出現。只是台鋼從去年起在大巨蛋的戰績至今賽前是7勝15敗，被球迷形容在「愈熱的地方打得愈好」，因此球團今天賽前先在休息室貼出3張太陽照片，開賽後又帶來太陽花和太陽花的頭套，期盼讓巨蛋內充滿陽光。

只是「太陽攻勢」並未奏效，台鋼雖在1局上靠王柏融適時安打先馳得點，2局上和5局上也各添1分，但6至9局牛棚投手順利守成，也讓兄弟拿下連勝，並和台鋼的勝差拉大到2.5場，而台鋼則中止4連勝。

兄弟今起3連戰進行《排球少年!!》的聯名主題日「飛べ！最強的王者！」，首戰吸引16247人進場，而宋晟睿也用兩度飛出全壘打牆的雙響砲，以個人本季10轟助隊成為最強王者。

中信兄弟宋晟睿敲全壘打。（記者方賓照攝）中信兄弟宋晟睿敲全壘打。（記者方賓照攝）

中信兄弟宋晟睿敲全壘打。（記者方賓照攝）中信兄弟宋晟睿敲全壘打。（記者方賓照攝）

中信兄弟贏球。（記者方賓照攝）中信兄弟贏球。（記者方賓照攝）

中信兄弟先發投手鄭浩均（記者方賓照攝）中信兄弟先發投手鄭浩均（記者方賓照攝）

