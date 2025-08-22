晴時多雲

學生棒球

U15亞洲盃》「棒球就是這麼奧妙...」 台日戰謎之第4局

2025/08/22 22:14

台灣隊贏球。（記者李惠洲攝）台灣隊贏球。（記者李惠洲攝）

〔記者羅志朋／台南報導〕今晚U15亞洲青少棒錦標賽超循環賽台日戰，台灣隊在前3局就取得5：0領先，4局下日本靠串聯安打和對方守備2次失誤，一口氣追回5分扳平戰局，還好台灣隊及時穩住陣腳，比賽後半段拿下5分，最終就以10：7擊敗日本晉級冠軍戰，明天台日爭冠，台灣隊挑戰二連霸。

今天賽後台灣隊總教練邱耀宇指出，4局上無人出局一壘有人下達打帶跑戰術，結果沒成功，「棒球就是這麼奧妙，我就跟教練團說下個半局要注意，結果真的就被得5分了，4局結束中場休息有叮嚀選手不要放棄，打到比賽後半段，精神和態度更要拿出來。」

今天賽後台灣隊教練團集合全隊講話，邱耀宇透露，剛才全隊集合有跟選手說要沉住氣，心態不要太浮躁，不在乎個人成績，只在乎球隊贏球，球員都很亢奮。

台灣隊預賽首戰以3：5不敵南韓，帶著0勝1敗進入超級循環賽，連續打敗菲律賓、日本，台、日、韓戰績同為2勝1敗，比較3隊TQB（對戰優質率），台日勝出征冠，南韓只能與菲律賓打季軍戰，南韓教練團昨坐在球場看台觀戰，內心想必五味雜陳。

邱耀宇認為，過了第一場團隊就會愈來愈好，有告知選手，打得好是你們的功勞，打不好教練會負責，放開來打，享受比賽，至於心理壓力要自己去調整，球隊有心理諮商師，就看選手自己。

日本隊4局下拿5分追平。（記者李惠洲攝）日本隊4局下拿5分追平。（記者李惠洲攝）

台灣隊總教練邱耀宇。（記者李惠洲攝）台灣隊總教練邱耀宇。（記者李惠洲攝）

