中職》平野自曝練習時化身「後勁2號」 宋晟睿成本季聯盟10轟10盜第1人

中信兄弟宋晟睿奪單場MVP。（記者方賓照攝）

〔記者倪婉君／台北報導〕中信兄弟今在台北大巨蛋以4：3擊敗台鋼雄鷹，更一舉終止台鋼洋投後勁的跨季22連勝神話，而轟出單場雙響砲的宋晟睿是最大功臣，賽後兄弟總教練平野惠一則透露昨天打擊練習時，自己化身「後勁2號」替他特訓，還完美壓制。宋晟睿不但達成生涯首度單季10轟，更成為本季聯盟「10轟10盜」的第1人，而兄弟上一位單季至少10轟10盜的打者則是2021年的許基宏。

宋晟睿在今天2局下和4局下時分別對後勁開轟，單季第9、第10轟依序達陣，賽後也拿下本季第3座單場MVP。平野賽後受訪提到宋晟睿的表現，「昨天練習時，我假裝是『後勁2號』，所以今天他可以打這麼好。我在對決他的時候完美壓制，在打完這一輪之後，睿睿還加上特打，今天有拿出他的成果。」

對於能夠兩度棒打後勁，宋晟睿也謝謝「後勁2號」，「平野沒有模仿後勁，他就是會丟一些很慢的球，再丟很快，那個速差應該50公里吧。」平野在昨天練習時特別把宋晟睿、岳政華和曾頌恩3個人拉出來特訓，宋晟睿也爆料，「平野都是自己當裁判，我們打得很札實，他就說出局，或是我們可能覺得球有點高，他就說是好球。」但他不忘感謝平野用這樣玩的方式讓大家模擬練習，直呼滿有趣的。

中信兄弟宋晟睿開轟。（記者方賓照攝）

中信兄弟宋晟睿開轟。（記者方賓照攝）

台鋼雄鷹先發投手後勁終止連勝。（記者方賓照攝）

