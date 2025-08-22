晴時多雲

體育 棒球 中職

中職》富邦悍將逆轉味全龍 進職棒9年的張洺瑀生涯首獲MVP

2025/08/22 22:56

富邦悍將張洺瑀獲得單場MVP。（記者塗建榮攝）富邦悍將張洺瑀獲得單場MVP。（記者塗建榮攝）

〔記者徐正揚／新北報導〕富邦悍將今天靠7局下灌進3分打破平手局面，以6：4擊敗味全龍，拿下八月首次連勝，代打建功的張洺瑀進職棒9年首次獲選單場MVP，賽後哽咽感謝自己沒有放棄。

兩隊打完5局戰成3：3平手，7局下富邦由張進德保送、范國宸安打重啟攻勢，先靠張洺瑀代打建功以4：3首次超前，再靠豊暐敲安追加2分以6：3擴大領先。富邦去年八月4勝17敗，今年八月5勝10敗雖也不理想，但還有7場可以追加勝場。

張洺瑀進職棒超過3000天終於首次站上MVP頒獎台，還拉3名隊友一起跳舞，他表示，7局下只想把球打平、打強，看到球越過投手形成安打非常振奮，「好不容易隊友打成平手，教練相信我，我也要有表現。」

張洺瑀於2016年選秀會第五輪被義大犀牛指名，2018-19年都待在二軍，他表示，從捕手不會丟球到轉練外野，這一路遇過的教練與隊友都是他的恩人，「打職棒到現在，不要說MVP，可能連站穩一軍或替補也還不夠格，還是想要繼續努力，感謝自己沒有放棄。」

總教練陳金鋒指出，7局下會啟用張洺瑀代打，主要是陳真在得點圈的擊球率不高，因此換左打的張洺瑀，「他表現得很好，非常關鍵的1個打席。」

富邦悍將張洺瑀代打建功。（記者塗建榮攝）富邦悍將張洺瑀代打建功。（記者塗建榮攝）

富邦悍將張洺瑀代打建功。（記者塗建榮攝）富邦悍將張洺瑀代打建功。（記者塗建榮攝）

富邦悍將贏球。（記者塗建榮攝）富邦悍將贏球。（記者塗建榮攝）

