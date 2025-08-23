晴時多雲

體育 即時新聞

籃球》王威翔、張家瑄赴柯瑞訓練營 台灣新星喜獲偶像指導

2025/08/23 06:47

王威翔（左）、張家瑄獲邀參與柯瑞亞洲訓練營。（台灣UA提供 ）王威翔（左）、張家瑄獲邀參與柯瑞亞洲訓練營。（台灣UA提供 ）

〔記者梁偉銘/綜合報導〕「2025年柯瑞亞洲訓練營」由NBA金州勇士超人氣球星柯瑞（Stephen Curry）帶領專業團隊執教，台灣男、女籃代表王威翔、張家瑄都獲得偶像親自指導，讓兩位新世代收穫滿滿，異口同聲說：「機會難得，很開心能夠親睹柯瑞三分神射風采。」

台灣藝大上學年度在UBA男籃以第6名作收，主控王威翔今夏入選世大運培訓隊持續成長，本週更與WSBL中華電信隊前鋒張家瑄共同獲邀參與重慶舉行的柯瑞亞洲訓練營，3天活動中和來自亞洲各國30多位好手切磋交流，兩人也把握機會向柯瑞、弟弟小柯瑞（Seth Curry）、NCAA女籃球員福德（Azzi Fudd）等名師學習，如何持續精進技巧和觀念，所有學員還都搶先實著「CURRY SERIES 7」與「FOX 2」球鞋，體驗其速度、穩定與敏捷性。

台藝大主帥葛記豪表示，即將升上大三的王威翔潛力十足，跟著世大運培訓隊練了3個月，這個暑假突破成長，不但對抗性提升，控場能力也更加沉穩，加上歷經柯瑞訓練營洗禮眼界大開，期待這位112學年度新人王歸隊後，外線變得更加神準，同時為團隊帶來不同的化學效應。

