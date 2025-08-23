晴時多雲

體育 即時新聞

美網》傳奇老將喬科維奇首日登場 迎戰地主19歲新星田勒納

2025/08/23 06:49

喬帥。（法新社）喬帥。（法新社）

〔記者梁偉銘/綜合報導〕2025年美國網球公開賽台灣時間週日晚間11點正式開打，挑戰大滿貫25冠的喬科維奇（Novak Djokovic），預計週一上午7點在亞瑟艾許中央球場上陣，38歲塞爾維亞第7種子男單首戰年僅19歲的美國地主新星田勒納（Learner Tien），這也是老少職業生涯首度隔網交鋒。

身為「三巨頭」奮戰賽場最後一人，喬科維奇仍保有大滿貫男單24冠的歷史紀錄，其中包括美網4次掄元（2011、2015 、2018、2023年），不過這位傳奇老將自7月溫布頓錦標賽4強慘遭義大利年輕球王辛納（Jannik Sinner）淘汰後一路休兵，期間錯過ATP千分等級的多倫多、辛辛那提等兩項大師賽，甚至本週與同胞女將達尼洛維琪（Olga Danilovic）在美網全新改制的混雙露臉，也只撐43分鐘就首輪出局，實際臨場狀態不明朗，也令各界相當好奇。

第19度美網參戰的喬科維奇，紐約法拉盛公園首輪對手田勒納左手持拍，今年初澳洲公開賽曾大爆冷門扳倒俄國名將梅德維夫（Daniil Medvedev）殺入16強，喬帥若順利開胡，次輪將遭遇會外賽晉級黑馬。至於來自南加洲的田勒納則充滿期待，直言對戰喬科維奇就像兒時美夢成真，「我覺得這是絕佳機會，能和他同場競技感覺太不可思議了。我說過好幾次，很想在他退役前交手，尤其在如此盛大的舞台，真的非常酷。」

