美網》莎巴蓮卡衛冕壓力山大 紐約行面臨球后頭銜保衛戰

莎巴蓮卡。（資料照）

〔記者梁偉銘/綜合報導〕2025年美國網球公開賽台灣時間週日晚間點燃戰火，當今世界球后莎巴蓮卡（Aryna Sabalenka）預計週一凌晨2點上陣，女單首戰排名百大外的瑞士對手馬薩洛娃（Rebeka Masarova ），白俄羅斯頭號種子雖被看好開胡，朝著二連霸邁出第一步，此次紐約行仍面臨球后頭銜保衛戰。

現年27歲、身高182公分的莎巴蓮卡擅長硬地作戰，靠著強力打法贏得3座大滿貫女單冠軍，包括2023、2024年澳洲公開賽，以及2024年美網。身為國際賭盤最看好的美網衛冕大熱門，其實她今年賽季並不順利，前三項大滿貫都未能拿下，包括澳網功虧一簣無緣三連霸、法國公開賽壓軸失利，之後溫布頓錦標賽更在4強爆冷滑鐵盧， 而且這3場全輸給美國女將，依序為凱絲（Madison Keys）、高芙（Coco Gauff）、安尼西莫娃（Amanda Anisimova），連番挫折打擊下重返紐約法拉盛公園，莎巴蓮卡能否重新振作粉碎外界質疑？備受關注。

原本穩居球后寶座的莎巴蓮卡，也將在美網面臨波蘭前球后史薇泰克（Iga Swiatek）步步進逼的壓力，前者有多達2千分得保住，反觀甫於溫布頓錦標賽突破掄元的後者，還在WTA千分等級辛辛那提大賽笑擁金盃，東山再起的企圖心展露無遺，若莎巴蓮卡未能晉級美網8強，史薇泰克或者高芙都有機會靠著再度奪冠搶下世界第一，使得職業女網競爭更加白熱化。

