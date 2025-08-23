晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 即時新聞

美網》莎巴蓮卡衛冕壓力山大 紐約行面臨球后頭銜保衛戰

2025/08/23 06:51

莎巴蓮卡。（資料照）莎巴蓮卡。（資料照）

〔記者梁偉銘/綜合報導〕2025年美國網球公開賽台灣時間週日晚間點燃戰火，當今世界球后莎巴蓮卡（Aryna Sabalenka）預計週一凌晨2點上陣，女單首戰排名百大外的瑞士對手馬薩洛娃（Rebeka Masarova ），白俄羅斯頭號種子雖被看好開胡，朝著二連霸邁出第一步，此次紐約行仍面臨球后頭銜保衛戰。

現年27歲、身高182公分的莎巴蓮卡擅長硬地作戰，靠著強力打法贏得3座大滿貫女單冠軍，包括2023、2024年澳洲公開賽，以及2024年美網。身為國際賭盤最看好的美網衛冕大熱門，其實她今年賽季並不順利，前三項大滿貫都未能拿下，包括澳網功虧一簣無緣三連霸、法國公開賽壓軸失利，之後溫布頓錦標賽更在4強爆冷滑鐵盧， 而且這3場全輸給美國女將，依序為凱絲（Madison Keys）、高芙（Coco Gauff）、安尼西莫娃（Amanda Anisimova），連番挫折打擊下重返紐約法拉盛公園，莎巴蓮卡能否重新振作粉碎外界質疑？備受關注。

原本穩居球后寶座的莎巴蓮卡，也將在美網面臨波蘭前球后史薇泰克（Iga Swiatek）步步進逼的壓力，前者有多達2千分得保住，反觀甫於溫布頓錦標賽突破掄元的後者，還在WTA千分等級辛辛那提大賽笑擁金盃，東山再起的企圖心展露無遺，若莎巴蓮卡未能晉級美網8強，史薇泰克或者高芙都有機會靠著再度奪冠搶下世界第一，使得職業女網競爭更加白熱化。

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中