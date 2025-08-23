中職》再見雙殺讓「不敗後勁」神話破滅 曾昱磬竟遭球迷辱罵三字經

曾昱磬。（資料照，記者李惠洲攝）

〔體育中心/綜合報導〕台鋼雄鷹王牌投手後勁昨天面對中信兄弟先發5局失4分，終場台鋼3：4輸球，後勁的跨季22連勝紀錄就此終結，最後打出再見雙殺打的台鋼外野手曾昱磬，賽後竟然還遭不理性球迷辱罵三字經，他也在社群Po出截圖，呼籲無須人身攻擊。

後勁日前對上統一獅締造跨季22連勝，改寫「嘟嘟」潘威倫高懸17年的聯盟紀錄。昨天要力拚延續不敗神話，然而後勁狀態不理想，更遭到兄弟宋晟睿雙響砲重傷害，投完5局失4分退場為敗投候選；而台鋼昨天雖然全場10安，外加獲得9次四死球，但始終無法串連攻勢，9局上1出局一壘有人，曾昱磬敲出二壘滾地球形成再見雙殺，台鋼中止4連勝，後勁的連勝紀錄也嘎然而止。

請繼續往下閱讀...

曾在17日上演生涯首度單場雙響砲的曾昱磬，昨天代打上陣2打數0安打，僅靠1次四壞保送上壘。賽後曾昱磬在個人Instagram上更Po出，疑似有球迷留言「曾昱磬XXX」的侮辱字眼，曾昱磬也在限時動態直言：「對不起！最後沒打好是我的錯，但請不要這樣直接人身攻擊，好嗎？」

更過分的是，該球迷似乎還在其他媒體留言區留下「曾玉沁（曾昱磬）買兄弟贏，辛苦後勁了」的不實影射言論，遭到其他網友痛批：「要確？」、「好了啦你很可憐」，更有網友標註台鋼官方粉絲專頁，希望能對該不理性球迷提告。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法