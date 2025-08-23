晴時多雲

體育 棒球 MLB

MLB》道奇龍頭之爭再戰教士迎回21億史考特！26歲右投馬上遭下放

2025/08/23 07:18

史考特。（資料照）史考特。（資料照）

張浩群／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕國聯西區龍頭之爭重新上演！衛冕軍道奇今天再戰教士，明星終結者史考特（Tanner Scott）今天正式脫離傷兵名單歸隊，道奇也做出相對應的異動，將26歲右投紹爾（Matt Sauer）下放回3A。

31歲的史考特本季與道奇簽下4年7200萬美元（約新台幣21.3億）合約，不過表現不盡理想，出賽47場投45.2局飆出50次三振，防禦率4.14，累積19次救援成功、8個中繼點。

史考特在美國時間7月22日因左手肘發炎進傷兵名單，美國時間20日在3A復完成最後一次復健賽，1局無失分還送出2K，速球最快來到98.7英哩，滑球最快也有91.8英哩，今天正式歸隊；另外，同場進行復健賽的另一位明星後援葉茲（Kirby Yates）也繳出無失分好投，預計於明天歸隊。

道奇今天迎回史考特，也將26歲右投紹爾下放3A。道奇昨天將208公分巨投傑維斯（Paul Gervase）下放，並從3A叫上紹爾，他中繼2局被敲3安包含1轟，失掉2分，有2次三振，防禦率漲到6.37，只在大聯盟待一天又再度被下放。

