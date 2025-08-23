MLB》盛讚大谷翔平是不同層級的存在 道奇投教：宛如傳奇火球男萊恩

大谷翔平。（資料照，美聯社）

田兆崴 ／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕道奇日本二刀流球星大谷翔平本季重拾鬼神二刀流，投手教練普萊爾（Mark Prior）近日接受專訪盛讚大谷的天賦及能力，認為他是不同層級的存在，讓自己想起名人堂三振王「特快車」萊恩（Nolan Ryan）。

普萊爾近日登上由《ESPN》前記者派崔克（Dan Patrick）主持的美國播客節目《The Dan Patrick Show》，談及自己近距離觀察「投手大谷」的感受，他表示，大谷的投球風格獨樹一格，沒有任何投手能和他相比，因為沒有人能像他一樣在打擊上也有如此成就。

請繼續往下閱讀...

「硬要說的話，他讓我有一點點想起萊恩，」普萊爾指出，他們這一代人應該能夠理解，大谷只要想全力丟速球，就能投出驚人的球速，他若認真起來，光靠100英里（約 160.9 公里）的速球，就足以把打者壓制住。

普萊爾認為，大聯盟裡所謂的速球派投手多得是，但大谷翔平不同，他會突然丟出100英里、101英里，甚至102英里（約 164.1 公里）的火球。「這完全就是我們小時候看到的萊恩，即使打者知道『速球要來了』，他還是會一副『想打就打看看啊』的態度去對決，我真的純粹覺得他很帥，作為一個棒球迷，能看到他的表現也是一種難得的體驗。」普萊爾說道。

普萊爾也說到，大谷身為打者時只要手感火燙，就沒有任何球能讓他打不到，並盛讚他這真的是一個不同層級的存在，自己打從心裡這麼認為。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法