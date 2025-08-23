晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 棒球 MLB

MLB》盛讚大谷翔平是不同層級的存在 道奇投教：宛如傳奇火球男萊恩

2025/08/23 07:31

大谷翔平。（資料照，美聯社）大谷翔平。（資料照，美聯社）

田兆崴 ／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕道奇日本二刀流球星大谷翔平本季重拾鬼神二刀流，投手教練普萊爾（Mark Prior）近日接受專訪盛讚大谷的天賦及能力，認為他是不同層級的存在，讓自己想起名人堂三振王「特快車」萊恩（Nolan Ryan）。

普萊爾近日登上由《ESPN》前記者派崔克（Dan Patrick）主持的美國播客節目《The Dan Patrick Show》，談及自己近距離觀察「投手大谷」的感受，他表示，大谷的投球風格獨樹一格，沒有任何投手能和他相比，因為沒有人能像他一樣在打擊上也有如此成就。

「硬要說的話，他讓我有一點點想起萊恩，」普萊爾指出，他們這一代人應該能夠理解，大谷只要想全力丟速球，就能投出驚人的球速，他若認真起來，光靠100英里（約 160.9 公里）的速球，就足以把打者壓制住。

普萊爾認為，大聯盟裡所謂的速球派投手多得是，但大谷翔平不同，他會突然丟出100英里、101英里，甚至102英里（約 164.1 公里）的火球。「這完全就是我們小時候看到的萊恩，即使打者知道『速球要來了』，他還是會一副『想打就打看看啊』的態度去對決，我真的純粹覺得他很帥，作為一個棒球迷，能看到他的表現也是一種難得的體驗。」普萊爾說道。

普萊爾也說到，大谷身為打者時只要手感火燙，就沒有任何球能讓他打不到，並盛讚他這真的是一個不同層級的存在，自己打從心裡這麼認為。

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中