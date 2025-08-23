晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 棒球 MLB

MLB》才剛上大聯盟打4場！金鶯8年20億提前綁頭號大物巴薩由寫紀錄

2025/08/23 07:51

巴薩由。（資料照）巴薩由。（資料照）

張浩群／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕金鶯日前把21歲農場頭號大物捕手巴薩由（Samuel Basallo）給放進40人名單，截至今天賽前巴薩由僅在大聯盟出賽4場，不過金鶯決定提前綁定未來，向巴薩由奉上8年6700萬美元合約（約20億新台幣）。

根據大聯盟官網報導，金鶯與巴薩由簽下8年6700萬美元合約，包含2034年1800萬美元球隊選項；消息人士透露，加上激勵獎金，這份合約總值最高可達8850萬美元，而這份合約也是大聯盟史上在取得仲裁資格前，所簽下最大張的合約。

就金鶯隊史來看，巴薩由這份合約總值排名第4，僅次戴維斯（Chris Davis，7年1.61億美元）、瓊斯（Adam Jones，6年8550 萬美元）與提哈達（Miguel Tejada，6年7200萬美元）。

剛滿21歲的巴薩由是國際自由球員，2021年1月被金鶯以130萬美元簽下，是目前大聯盟百大新秀榜單第8名的大物，同時也是金鶯農場排名第一的好手，本季他在3A共出賽76場，敲出23轟，攻擊指數高達0.966。目前巴薩由在大聯盟出賽4場，14打數敲出4安打，打擊率0.286。

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中