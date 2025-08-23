MLB》才剛上大聯盟打4場！金鶯8年20億提前綁頭號大物巴薩由寫紀錄

巴薩由。（資料照）

〔體育中心／綜合報導〕金鶯日前把21歲農場頭號大物捕手巴薩由（Samuel Basallo）給放進40人名單，截至今天賽前巴薩由僅在大聯盟出賽4場，不過金鶯決定提前綁定未來，向巴薩由奉上8年6700萬美元合約（約20億新台幣）。

根據大聯盟官網報導，金鶯與巴薩由簽下8年6700萬美元合約，包含2034年1800萬美元球隊選項；消息人士透露，加上激勵獎金，這份合約總值最高可達8850萬美元，而這份合約也是大聯盟史上在取得仲裁資格前，所簽下最大張的合約。

就金鶯隊史來看，巴薩由這份合約總值排名第4，僅次戴維斯（Chris Davis，7年1.61億美元）、瓊斯（Adam Jones，6年8550 萬美元）與提哈達（Miguel Tejada，6年7200萬美元）。

剛滿21歲的巴薩由是國際自由球員，2021年1月被金鶯以130萬美元簽下，是目前大聯盟百大新秀榜單第8名的大物，同時也是金鶯農場排名第一的好手，本季他在3A共出賽76場，敲出23轟，攻擊指數高達0.966。目前巴薩由在大聯盟出賽4場，14打數敲出4安打，打擊率0.286。

