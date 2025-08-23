晴時多雲

體育 棒球 MLB

MLB》大谷翔平鬼神二刀流浴火重生！動10次手術的日職名投很有感觸

2025/08/23 08:34

大谷翔平。（資料照）大谷翔平。（資料照）

張浩群／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕道奇日本巨星大谷翔平本季重拾鬼神二刀流，曾歷經10次手術的前日職養樂多名投館山昌平，近日也談到「投手大谷」復出的驚人之處。

目前在社會人球隊擔任監督的館山昌平，15年日職生涯皆效力養樂多，累積85勝68敗，曾6度單季雙位數勝投。然而他也經歷過9次手術，包含3次手肘韌帶置換手術（Tommy John或TJ），退役後甚至又動了第10次手術，一生都在與傷勢抗衡。

身為過來人，館山昌平談到大谷表示：「並不是說他能從手術當中復出很了不起，而是他還能以二刀流身分繼續打球，這才是真正驚人之處。」他強調，大谷回歸賽場的方式令人難以置信，「如果只看投球就已經很厲害，但真正了不起的是他在手術前後，依然能以打者做出巨大貢獻，這實在太不可思議。」

大谷本季已經出賽125場，繳出打擊率0.285、44轟、攻擊指數1.018的驚人成績；同時還累積10場先發登板。對此館山昌平由衷敬佩：「我跟同事或其他職棒選手聊天，大家都說二刀流根本不可能做得到，因為通常投完5、6局後，隔天根本不會想全力衝刺，他卻能在投球隔天、甚至後天，帶傷去盜壘和打擊，太厲害了。」

館山昌平坦言，大谷能在大聯盟的頂尖舞台復出，還能轟出這麼多全壘打，令人瞠目結舌。對於大谷每年都在進化，館山最後說道：「雖然連我自己都難以理解，但他在世界棒球最高殿堂，展現超乎我們想像的實力，他正在完成前所未有的事。所以他未來的投球會變成什麼樣子，我甚至不用去想，只需靜待結果就讓人充滿期待。」

