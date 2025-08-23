晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 籃球 NBA

NBA》詹皇、柯瑞有望再度夢幻聯手？ 美媒爆勇士醞釀震撼交易

2025/08/23 08:35

NBA》詹皇、柯瑞有望再度夢幻聯手？ 美媒爆勇士醞釀震撼交易詹姆斯（左）和柯瑞（右）曾一起代表美國出戰巴黎奧運。（資料照，路透）

〔體育中心/綜合報導〕40歲「詹皇」詹姆斯（LeBron James）雖然宣布執行5260萬美元球員選項，但未來是否確定續留湖人仍有變數。根據《The Stein Line》記者費雪（Jake Fischer）爆料，勇士曾多次致電給湖人，很想透過交易獲得詹姆斯，與柯瑞（Stephen Curry）夢幻連線。

費雪指出，如果能先讓庫明加（Jonathan Kuminga）簽下一份彈性、對球隊友好的兩年合約，勇士將考慮透過交易得到湖人隊的超級球星詹姆斯。費雪也透露，據他所知，在過去18個月內，勇士曾多次致電湖人，想知道是否存在任何交易的可能性，能讓詹姆斯與柯瑞攜手合作。

差不多就在一年前，柯瑞與詹姆斯曾一起代表美國男籃出征巴黎奧運，並最終達成金牌5連霸的偉業，當時率隊奪冠的總教練也就是現任勇士教頭柯爾（Steve Kerr）。費雪補充說道，儘管柯瑞與詹姆斯曾在NBA總決賽多次交手，但他們在國際賽場上的合作十分愉快。

近日有消息傳出，獨行俠、騎士、勇士、快艇4支球隊有興趣交易來詹姆斯，詹皇擁有不被交易條款，經紀人保羅（Rich Paul）曾表示，並未向球隊提出交易要求。

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中