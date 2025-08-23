NBA》詹皇、柯瑞有望再度夢幻聯手？ 美媒爆勇士醞釀震撼交易

詹姆斯（左）和柯瑞（右）曾一起代表美國出戰巴黎奧運。（資料照，路透）





〔體育中心/綜合報導〕40歲「詹皇」詹姆斯（LeBron James）雖然宣布執行5260萬美元球員選項，但未來是否確定續留湖人仍有變數。根據《The Stein Line》記者費雪（Jake Fischer）爆料，勇士曾多次致電給湖人，很想透過交易獲得詹姆斯，與柯瑞（Stephen Curry）夢幻連線。

費雪指出，如果能先讓庫明加（Jonathan Kuminga）簽下一份彈性、對球隊友好的兩年合約，勇士將考慮透過交易得到湖人隊的超級球星詹姆斯。費雪也透露，據他所知，在過去18個月內，勇士曾多次致電湖人，想知道是否存在任何交易的可能性，能讓詹姆斯與柯瑞攜手合作。

差不多就在一年前，柯瑞與詹姆斯曾一起代表美國男籃出征巴黎奧運，並最終達成金牌5連霸的偉業，當時率隊奪冠的總教練也就是現任勇士教頭柯爾（Steve Kerr）。費雪補充說道，儘管柯瑞與詹姆斯曾在NBA總決賽多次交手，但他們在國際賽場上的合作十分愉快。

近日有消息傳出，獨行俠、騎士、勇士、快艇4支球隊有興趣交易來詹姆斯，詹皇擁有不被交易條款，經紀人保羅（Rich Paul）曾表示，並未向球隊提出交易要求。

