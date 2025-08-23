晴時多雲

U15亞洲盃》昨台日戰前漏網鏡頭 台灣隊教練團擔心「前所未有的狀況」

2025/08/23 08:23

U15亞洲青少棒錦標賽超級循環賽，台灣隊挺進決賽。（資料照，記者李惠洲攝）U15亞洲青少棒錦標賽超級循環賽，台灣隊挺進決賽。（資料照，記者李惠洲攝）

〔記者羅志朋／台南報導〕第12屆U15亞洲青少棒錦標賽昨天超級循環賽，台灣隊將士用命以10：7力退強敵日本，不但晉級今天冠軍戰將再度遭遇日本，同時篤定以前兩名之姿，取得明年U15世界盃門票。

昨天台灣隊強碰日本堪稱背水一戰，因為輸了就無緣打冠軍戰，依規定，這屆U15亞洲青少棒賽前兩名球隊，取得明年U15世界盃參賽資格，若落敗最多只能爭季軍，可能要爭奪外卡才能參加U15世界盃，賽前台灣隊教練團就擔心，萬一不敵日本怎麼辦？因為過去11屆U15亞洲青少棒賽，台灣隊拿到7座冠軍和4座亞軍，從來不曾落入季軍戰，根本不清楚外卡戰相關規定，因此擔心失去明年U15世界盃參賽資格，這是隊史從來就沒發生過的狀況。

還好昨天台灣隊天助自助，在大批地主球迷的加油聲浪助威下，日本單場發生6次失誤，台灣隊也打下10支安打，最終以3分之差拿下關鍵一勝，今天台日爭霸勢必會湧入更多球迷為台灣小將加油，力拚隊史第8冠。

台灣隊昨天埋伏在第9棒的游擊手陳泊佑，本屆賽事累計打擊率高達7成，2棒溫以恩打擊率6成47，隊長江金澄、陳瑞鑫、葉幸福同繳5成打擊率，開路先鋒柯邵捷打擊率3成85，去年U15世界盃國手曾乙喆打下全隊最多的9分打點，這幾名主力野手今晚都可望先發抗日。

