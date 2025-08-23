晴時多雲

體育 籃球 NBA

NBA》搞不定庫明加續約的勇士另尋出路？傳看上鵜鶘25歲優質前鋒

2025/08/23 09:05

墨菲。（資料照）墨菲。（資料照）

〔體育中心/綜合報導〕勇士與庫明加（Jonathan Kuminga）休季的續約談判持續陷入僵持，似乎也促成勇士管理層開始思考其他選項。根據NBA記者費雪（Jake Fischer）報導，勇士對25歲鵜鶘前鋒墨菲（Trey Murphy III）展現濃厚興趣。

墨菲上季在鵜鶘場均貢獻21.2分、5.1籃板、3.5助攻，報導指出，勇士非常欣賞墨菲，甚至今夏也曾與鵜鶘聯繫；但同時也有消息指出，鵜鶘方面已經拒絕勇士，因為他們對墨菲有著高度期待。

費雪補充，不難理解勇士為何會對墨菲感興趣，他的身高臂展、防守能力與生涯38%命中率的三分球，非常契合柯瑞（Steph Curry）、格林（Draymond Green）與巴特勒（Jimmy Butler），而勇士希望能在三大核心身邊擁有足夠外線火力，這也是為何勇士在與庫明加談判時有所保留的原因之一。

另外，費雪還指出有消息來源透露，勇士也對上季效力黃蜂的29歲前鋒馬丁（Cody Martin）感興趣，且馬丁今夏已經收到多支季後賽球隊關注，據說他會等待勇士是否能提供最有吸引力的機會，或等到訓練營結束後再視情況做決定。

不過費雪強調，勇士目前還在等待庫明加的情況落幕，才會開始進行其他補強；一旦情況明朗後，勇士有望開始追求板凳末端的戰力補強，包含柯瑞的弟弟Seth Curry與布洛格登（Malcolm Brogdon）都是可能的人選。

