MLB》康佛托左外野先發恐不保 羅伯斯點名金慧成等人為新選項

康佛托。（資料照，法新社）

田兆崴 ／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕32歲明星外野手康佛托（Michael Conforto）轉戰道奇後表現持續低迷，總教練羅伯斯（Dave Roberts）今天受訪透露，韓籍工具人金慧成未來有機會守左外野。

康佛托本季和道奇簽下1年1700萬美元（約新台幣5.1億）合約，力扛球隊主戰左外野手，但自開季以來陷入嚴重低潮，打擊狀況始終沒有明顯回升，本季出賽111場，僅繳出9轟、28打點和打擊率0.186的成績。

請繼續往下閱讀...

羅伯斯今天受訪表示，未來會更加重視左外野手在打擊方面的貢獻，無論誰守左外野，都必須在打擊上交出成績。羅伯斯也透露目前在3A進行復健賽的金慧成已經在嘗試守左外野，「他能守二壘、游擊，現在又嘗試左外野，這讓我們的選項更多，這對我們來說是一個不錯的選擇。」

另外，目前同樣在復健中、即將歸隊的E.赫南德茲（Enrique Hernández）也被考慮安排到左外野。羅伯斯認為，E.赫南德茲預計下週回歸，打算讓他守左外野，另外，雖然還沒和本人談過，但把T.赫南德茲（Teoscar Hernández）安排去守左外野的可能性也不是零。

金慧成。（資料照，路透）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法