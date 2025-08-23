MLB》2.18億美元王牌佛里德復活沒用！洋基熄火輸球、外卡岌岌可危

佛里德。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕洋基與世仇紅襪的「基襪大戰」二部曲，洋基2.18億美元王牌左投佛里德（Max Fried）終於擺脫低潮，繳出6局無失分超優質先發，無奈打線徹底熄火，最終遭到紅襪1：0完封，吞下2連敗，本季對紅襪僅拿下1勝7敗。

上半季表現神勇的佛里德，到了下半季疲態盡顯，也反映到自身成績，自7月起到今天賽前8場先發，41局被敲49安狂失36分（31責失），防禦率高達6.80。不過今天佛里德終於找回王牌身手，先發6局用99球有63顆好球，僅被敲4安，投出7次三振與3次保送，沒有失分，防禦率也下降至3.14。

然而洋基打線完全靜悄悄，紅襪先發投手貝洛（Brayan Bello）繳出7局無失分好投，僅被敲出3支安打，投出1次保送，飆出5次三振。洋基7局下換上資深後援小萊特（Mark Leiter Jr.），但他失守被連敲2支長打失1分，洋基8、9兩局也都毫無攻勢，在主場苦吞2連敗。

洋基今天輸球後，戰績來到69勝59敗，而紅襪則是奪下本季第70勝（59敗），在外卡排名上超車洋基暫居第一；而後面還有第3的水手，以及還在力拚外卡資格的皇家在追趕，倘若洋基再不振作，恐怕季後賽席次不保。

