晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 棒球 MLB

MLB》2.18億美元王牌佛里德復活沒用！洋基熄火輸球、外卡岌岌可危

2025/08/23 09:52

佛里德。（美聯社）佛里德。（美聯社）

張浩群／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕洋基與世仇紅襪的「基襪大戰」二部曲，洋基2.18億美元王牌左投佛里德（Max Fried）終於擺脫低潮，繳出6局無失分超優質先發，無奈打線徹底熄火，最終遭到紅襪1：0完封，吞下2連敗，本季對紅襪僅拿下1勝7敗。

上半季表現神勇的佛里德，到了下半季疲態盡顯，也反映到自身成績，自7月起到今天賽前8場先發，41局被敲49安狂失36分（31責失），防禦率高達6.80。不過今天佛里德終於找回王牌身手，先發6局用99球有63顆好球，僅被敲4安，投出7次三振與3次保送，沒有失分，防禦率也下降至3.14。

然而洋基打線完全靜悄悄，紅襪先發投手貝洛（Brayan Bello）繳出7局無失分好投，僅被敲出3支安打，投出1次保送，飆出5次三振。洋基7局下換上資深後援小萊特（Mark Leiter Jr.），但他失守被連敲2支長打失1分，洋基8、9兩局也都毫無攻勢，在主場苦吞2連敗。

洋基今天輸球後，戰績來到69勝59敗，而紅襪則是奪下本季第70勝（59敗），在外卡排名上超車洋基暫居第一；而後面還有第3的水手，以及還在力拚外卡資格的皇家在追趕，倘若洋基再不振作，恐怕季後賽席次不保。

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中