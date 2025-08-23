晴時多雲

MLB》本季最速百保送！史上最貴索托猛打開轟寫超狂紀錄

2025/08/23 10:25

索托。（法新社）索托。（法新社）

田兆崴 ／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕休賽季和大都會簽下15年7.65億美元（約新台幣232億）史上最大約的明星強打索托（Juan Soto），今在7局上敲出一發左外野2分砲，本季第32轟出爐，單場貢獻4打點，也是本季首位達成100保送的球員，大都會終場就以12：7擊敗勇士，中止近期的2連敗。

索托今天4打數3安打，貢獻4分打點，另有2次保送，打擊率升至0.251，生涯第6度、連3季達成單季100保送，並高居大都會隊史第2多，也是隊史第2人，有機會挑戰1999年歐勒魯德（John Olerud）所寫下的125次保送的隊史紀錄。這也是索托生涯第6度達成單季至少25轟、100保送的壯舉，寫下未滿27歲球員最多的大聯盟紀錄。

大都會此役火力全開，全場狂掃21支安打，共有5人繳出猛打賞，除了索托之外，貝堤（Brett Baty）擊出4安鐵支，林多（Francisco Lindor）貢獻3安，泰勒（Tyrone Taylor）3安進帳1打點，穆林斯（Cedric Mullins）3安2打點，森格（Hayden Senger）雙安3打點，大都會終場以12：7贏球，中斷勇士2連勝。主投7局7K失2分的24歲大物右投麥克萊恩（Nolan McLean）勇奪本季第2勝，溫茲（Joey Wentz）苦吞本季第4敗。

