MLB》霸氣回歸！塞揚強投畢伯傷癒復出6局狂飆9K 奪睽違507天首勝

2025/08/23 09:48

畢伯。（法新社）畢伯。（法新社）

張浩群／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕藍鳥交易大限前向守護者換來前塞揚強投畢伯（Shane Bieber），已經1年半沒投球的他今天終於重返大聯盟投手丘，面對馬林魚繳出6局失1分的優質先發，終場藍鳥5：2獲勝，畢伯也收下久違勝投。

30歲的畢伯生涯前7年都效力守護者，累積62勝32敗，入選過2屆全明星賽，2020年更獲得美聯塞揚獎肯定，然而他在合約年接受韌帶置換手術（俗稱Tommy John手術），上季僅出賽2場就報銷，最近一次在大聯盟投球是2024年4月3日，當時他先發面對水手奪勝。

藍鳥交易大限前送出小聯盟右投史蒂芬（Khal Stephen），向守護者換來畢伯。睽違507天後，畢伯終於迎來久違的大聯盟登板，今天面對馬林魚，主投6局用87球有55顆好球，僅被敲出2支安打，包含薩諾哈（Javier Sanoja）的陽春砲，狂飆9K僅失1分，沒有投出保送，防禦率1.50。

藍鳥打線也給予傷癒復出的畢伯火力支援，開賽就靠著瓦修（Daulton Varsho）與法蘭斯（Ty France）安打攻下3分，6局上瓦修加碼敲出2分砲，本季第14轟幫助藍鳥取得5：1領先。馬林魚僅在8局下追回1分，最終藍鳥在客場奪勝，畢伯也用睽違507天的勝投，宣告霸氣回歸。

