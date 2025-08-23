晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 棒球 MLB

MLB》生涯初登板投4局奪救援成功 海盜大物錢德勒寫史上第一人紀錄

2025/08/23 12:47

田兆崴 ／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕海盜今天以9：0完封洛磯，收下2連勝，陣中農場頭號大物投手錢德勒（Bubba Chandler）生涯初登板，後援4局無失分，勇奪生涯首場救援成功，同時也寫下史上第一人的紀錄。

22歲右投錢德勒目前在大聯盟百大新秀排行榜排在第7位，自家農場則是高居第2名、投手第1名，今天首度被升上大聯盟，就迎接大聯盟生涯初登板，他在第6局中繼上場，接替亞希克拉夫特（Braxton Ashcraft）的投球，雖然一上來就被阿西亞（Orlando Arcia）敲出左外野二壘安打，但之後三振掉利特爾（Ryan Ritter），收下生涯首K，再讓T.佛里曼（Tyler Freeman）擊出二壘滾地球刺殺，最後用本場最速的100.4英里火球（約162公里），三振掉莫尼亞克（Mickey Moniak）守住失分危機。

錢德勒第7局投出三上三下，第8局雖然投出觸身球，但他讓費南德茲（Yanquiel Fernández）擊出雙殺打，之後再K掉阿西亞，力保不失分，9局上被敲1安順利關門，他成為大聯盟史上第一位在生涯初登板就投出4局無失分且拿下救援成功的投手。錢德勒此役後援4局用40球，只被敲出2支安打無失分，另有3次三振和1次觸身球保送。

海盜今天全場狂掃14支安打，霍維茲（Spencer Horwitz）、范姆（Tommy Pham）和卡納里奧（Alexander Canario）接力開轟，「海賊王」麥卡琴（Andrew McCutchen）則是單場雙安貢獻4打點，海盜終場以9：0完封洛磯，亞希克拉夫特主投5局飆6K，挨1安無失分，本季第4勝入袋，山薩泰拉（Antonio Senzatela）先發4局失5分，苦吞本季第15敗，穩坐大聯盟敗投王寶座。

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中