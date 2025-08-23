MLB》生涯初登板投4局奪救援成功 海盜大物錢德勒寫史上第一人紀錄

田兆崴 ／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕海盜今天以9：0完封洛磯，收下2連勝，陣中農場頭號大物投手錢德勒（Bubba Chandler）生涯初登板，後援4局無失分，勇奪生涯首場救援成功，同時也寫下史上第一人的紀錄。

22歲右投錢德勒目前在大聯盟百大新秀排行榜排在第7位，自家農場則是高居第2名、投手第1名，今天首度被升上大聯盟，就迎接大聯盟生涯初登板，他在第6局中繼上場，接替亞希克拉夫特（Braxton Ashcraft）的投球，雖然一上來就被阿西亞（Orlando Arcia）敲出左外野二壘安打，但之後三振掉利特爾（Ryan Ritter），收下生涯首K，再讓T.佛里曼（Tyler Freeman）擊出二壘滾地球刺殺，最後用本場最速的100.4英里火球（約162公里），三振掉莫尼亞克（Mickey Moniak）守住失分危機。

錢德勒第7局投出三上三下，第8局雖然投出觸身球，但他讓費南德茲（Yanquiel Fernández）擊出雙殺打，之後再K掉阿西亞，力保不失分，9局上被敲1安順利關門，他成為大聯盟史上第一位在生涯初登板就投出4局無失分且拿下救援成功的投手。錢德勒此役後援4局用40球，只被敲出2支安打無失分，另有3次三振和1次觸身球保送。

海盜今天全場狂掃14支安打，霍維茲（Spencer Horwitz）、范姆（Tommy Pham）和卡納里奧（Alexander Canario）接力開轟，「海賊王」麥卡琴（Andrew McCutchen）則是單場雙安貢獻4打點，海盜終場以9：0完封洛磯，亞希克拉夫特主投5局飆6K，挨1安無失分，本季第4勝入袋，山薩泰拉（Antonio Senzatela）先發4局失5分，苦吞本季第15敗，穩坐大聯盟敗投王寶座。

