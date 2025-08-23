晴時多雲

體育 棒球 學生棒球

甲子園》全島瘋棒球萬人空巷！ 沖繩尚學勇奪校史首座夏甲冠軍

2025/08/23 11:04

沖繩代表沖繩尚學今天以3：1擊敗西東京代表日大三，勇奪校史首座夏季甲子園冠軍。（產經體育）沖繩代表沖繩尚學今天以3：1擊敗西東京代表日大三，勇奪校史首座夏季甲子園冠軍。（產經體育）

張浩群／核稿編輯

〔體育中心/綜合報導〕夏季甲子園決賽今天開打，沖繩代表沖繩尚學今天以3：1擊敗西東京代表日大三，勇奪校史首座夏季甲子園冠軍。

沖繩尚學一路過關斬將打進甲子園決賽，隊史頭一遭，並成為自2010年興南高中以來，睽違15年再度有沖繩代表達成這項壯舉，在當地掀起熱潮，航空公司臨時加開沖繩飛大阪的班機，同時也出現沖繩人都在自家或商場觀看比賽，也有許多店家暫停營業，路上也幾乎看不到行人和車輛，形成萬人空巷的罕見畫面。

日大三首局先是靠著本間律輝的右外野二壘安打先馳得點，沖繩尚學2局上也展開反擊，阿波根裕回敬長打扳平戰局。兩隊連3局掛蛋後，由沖繩尚學打破僵局，宮城泰成敲出安打上壘，日大三推出當家王牌近藤優樹，宮城在2人出局後盜上二壘，當家第4棒宜野座惠夢適時擊出左外野安打，助隊打回超前分，取得2：1領先。

主戰捕手宜野座惠夢8局上在二壘有人擊出帶有1分打點的中外野二壘安打，打回球隊第3分保險分，新垣有絃先發繳出7.2局失1分的好投，沖繩尚學也推出王牌末吉良丞在8局下提前打卡，最後用再見雙殺關門成功，沖繩尚學終場就以3：1贏球，捧回夏季甲子園優勝，這是校史首座夏季甲子園冠軍，同時也是沖繩代表相隔15年再度於夏季甲子園封王。

