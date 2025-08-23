晴時多雲

體育 棒球

U15亞洲盃》吞K直呼沒看過這種球 日本隊選手：不會輸台灣2次

2025/08/23 10:49

丹羽裕聖。（資料照，記者李惠洲攝）丹羽裕聖。（資料照，記者李惠洲攝）

〔記者龔乃玠／台北報導〕U15日本隊昨天在U15亞洲青少棒賽以7：10輸給台灣隊，今晚雙方冠軍戰再戰。原本部分日本隊選手以為可能落入季軍戰而落淚，經由球團人員轉達晉級冠軍戰後才鬆口氣，日本隊長丹羽裕聖就說，「不會輸給同樣的對手2次。」

日本隊昨天在5、6局大量失誤，一度要落入「輸8分就落入季軍戰」的困境，賽後雖然晉級，日本隊監督井端弘和為了讓全隊反省，賽後會議刻意不提晉級一事，直到回飯店才由球隊人員轉達。丹羽裕聖坦言，「能晉級冠軍戰鬆了一口氣。」

昨天是第1次在台灣對上台灣隊，丹羽裕聖直言畢竟是晚場比賽，以及有對手應援的比賽是第一次，守備配合沒有做好，「不打算輸給同一隊2次，轉換心情，無論如何都會努力去拿下勝利。」

岡田宗一郎昨天對台灣隊先發4局被敲4支安打，失掉5分（3分自責），打擊上擔任九棒3打數無安打，吞下2次三振，他坦言對手的應援滿有氣勢的，沒辦法投出自己想要的內容，偏高的球也被逮中。

被胡冠威賞2K的岡田宗一郎也提到，對手投出他沒有看過的球，加上又是晚場比賽，打擊沒有發揮，「好好反省，冠軍戰絕對要討回來。」

