MLB》洋基遭紅襪完封吞60年慘紀錄！布總代打調度卻令美媒匪夷所思

〔體育中心/綜合報導〕洋基今天遭紅襪1：0完封，賽後總教練布恩（Aaron Boone）也談到比賽後段的代打調度，然而說法卻令美媒有些匪夷所思。

洋基打線今天遭到紅襪右投貝洛（Brayan Bello）完美壓制，全場只敲出3支安打，也讓紅襪繼1994年7月28日後再度以1：0完封洋基；洋基上次全場只敲3安、且0：1不敵紅襪，已經是1965年9月4日的事。

此外，貝洛也成為名副其實的「洋基殺手」，本季面對洋基投14局1分未失，生涯面對洋基的防禦率更是只有1.95，是自活球年代後，面對洋基先發至少10場的投手中最低。

此役打線熄火的洋基，8局下2出局後做出調度，讓史坦頓（Giancarlo Stanton）代打左打的麥馬翰（Ryan McMahon），最終史坦對遭到三振。對此紐媒《NJ.com》記者古德曼（Max Goodman）直言，如果不想讓史坦頓留到9局下再面對查普曼（Alroldis Chapman），而是讓他8局下上場，為何不讓他代打前一棒的沃爾普（Anthony Volpe）？

賽後布恩回應，當時確實有考慮讓史坦頓代打沃爾普，然而他仍選擇相信沃爾普，同時補充，當時紅襪投手丘上的右投手惠特洛克（Garrett Whitlock），是比較會投左打的投手。

然而攤開數據，惠特洛克賽前本季面對左、右打的被打擊率分別為0.211與0.203，幾乎毫無差別，甚至對右打成績還好上一些；至於左打的麥馬翰則是對決右投較有心得。布恩的說法也引來不少球迷在網路上批評，直呼這個調度決定根本就是笑話。

洋基今天輸球後，戰績來到69勝59敗，而紅襪則是奪下本季第70勝（59敗），在外卡排名上超車洋基暫居第一；而後面還有第3的水手，以及還在力拚外卡資格的皇家在追趕，倘若洋基再不振作，恐怕季後賽席次不保。

