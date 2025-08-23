晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 棒球 MLB

MLB》洋基遭紅襪完封吞60年慘紀錄！布總代打調度卻令美媒匪夷所思

2025/08/23 11:42

布恩。（資料照）布恩。（資料照）

〔體育中心/綜合報導〕洋基今天遭紅襪1：0完封，賽後總教練布恩（Aaron Boone）也談到比賽後段的代打調度，然而說法卻令美媒有些匪夷所思。

洋基打線今天遭到紅襪右投貝洛（Brayan Bello）完美壓制，全場只敲出3支安打，也讓紅襪繼1994年7月28日後再度以1：0完封洋基；洋基上次全場只敲3安、且0：1不敵紅襪，已經是1965年9月4日的事。

此外，貝洛也成為名副其實的「洋基殺手」，本季面對洋基投14局1分未失，生涯面對洋基的防禦率更是只有1.95，是自活球年代後，面對洋基先發至少10場的投手中最低。

此役打線熄火的洋基，8局下2出局後做出調度，讓史坦頓（Giancarlo Stanton）代打左打的麥馬翰（Ryan McMahon），最終史坦對遭到三振。對此紐媒《NJ.com》記者古德曼（Max Goodman）直言，如果不想讓史坦頓留到9局下再面對查普曼（Alroldis Chapman），而是讓他8局下上場，為何不讓他代打前一棒的沃爾普（Anthony Volpe）？

賽後布恩回應，當時確實有考慮讓史坦頓代打沃爾普，然而他仍選擇相信沃爾普，同時補充，當時紅襪投手丘上的右投手惠特洛克（Garrett Whitlock），是比較會投左打的投手。

然而攤開數據，惠特洛克賽前本季面對左、右打的被打擊率分別為0.211與0.203，幾乎毫無差別，甚至對右打成績還好上一些；至於左打的麥馬翰則是對決右投較有心得。布恩的說法也引來不少球迷在網路上批評，直呼這個調度決定根本就是笑話。

洋基今天輸球後，戰績來到69勝59敗，而紅襪則是奪下本季第70勝（59敗），在外卡排名上超車洋基暫居第一；而後面還有第3的水手，以及還在力拚外卡資格的皇家在追趕，倘若洋基再不振作，恐怕季後賽席次不保。

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中