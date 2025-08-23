最棒的生日禮物！沖繩尚學首度甲子園封王 隊長母親感動落淚

沖繩尚學以3：1擊敗對手，勇奪校史首座夏季甲子園冠軍。（圖擷取朝日放送テレビ甲子園轉播）

〔即時新聞／綜合報導〕第107屆夏季甲子園冠軍賽今（23）日上午開打，最終由沖繩代表「沖繩尚學」以3：1擊敗對手，勇奪校史首座夏季甲子園冠軍。比賽結束瞬間，前往現場與守在電視機前應援的沖繩縣民眾，瞬間歡聲雷動慶賀；另外，沖繩尚學隊長賽後將勝利送給今天過生日的母親，感謝她一直以來的支持，溫馨畫面令全場動容。

沖繩尚學隊長真喜志拓斗賽後發表感言，特別感謝一直以來支持自己夢想的母親，並提到冠軍賽這天，也是母親的生日。（圖擷取社群平台「X」朝日放送テレビ甲子園轉播）

綜合日媒報導，首度打進夏季甲子園冠軍賽的沖繩尚學，以3：1擊敗西東京代表日大三，成為自2010年興南高中後，睽違15年再度有沖繩高中球隊於甲子園奪冠，這也是沖繩尚學創校近70年以來，校史首次獲得夏季甲子園冠軍。

報導指出，這場比賽吸引高達4.5萬球迷入場觀戰，沖繩縣民更陷入「全島應援」的狂熱棒球朝，不僅瘋搶國內航班機票，讓航空公司緊急增開航班，無法前往現場的島民也為了在電視機前觀看比賽，各地街道等街上出現幾乎無人車通行，形成萬人空巷的奇景。另在比賽結束後，社群平台出現許多沖繩人狂嗨慶祝的熱鬧影片。

賽後沖繩尚學教練與隊長真喜志拓斗輪流發表感言，其中真喜志拓斗含淚感謝母親，因為今天不只是冠軍賽，也是母親45歲生日，賽後全場觀眾也一起為坐在觀眾席的真喜志拓斗母親慶生，讓她感動落淚、鞠躬致謝。報導指出，真喜志拓斗是單親家庭，母親雖不擅長運動，但非常支持兒子打棒球的夢想，也會撥空去兒子比賽現場應援。

