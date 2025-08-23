最棒的生日禮物！沖繩尚學首度甲子園封王 隊長母親感動落淚

沖繩尚學以3：1擊敗對手，勇奪校史首座夏季甲子園冠軍。（圖擷取朝日放送テレビ甲子園轉播）
〔即時新聞／綜合報導〕第107屆夏季甲子園冠軍賽今（23）日上午開打，最終由沖繩代表「沖繩尚學」以3：1擊敗對手，勇奪校史首座夏季甲子園冠軍。比賽結束瞬間，前往現場與守在電視機前應援的沖繩縣民眾，瞬間歡聲雷動慶賀；另外，沖繩尚學隊長賽後將勝利送給今天過生日的母親，感謝她一直以來的支持，溫馨畫面令全場動容。
沖繩尚學隊長真喜志拓斗賽後發表感言，特別感謝一直以來支持自己夢想的母親，並提到冠軍賽這天，也是母親的生日。（圖擷取社群平台「X」朝日放送テレビ甲子園轉播）
綜合日媒報導，首度打進夏季甲子園冠軍賽的沖繩尚學，以3：1擊敗西東京代表日大三，成為自2010年興南高中後，睽違15年再度有沖繩高中球隊於甲子園奪冠，這也是沖繩尚學創校近70年以來，校史首次獲得夏季甲子園冠軍。
報導指出，這場比賽吸引高達4.5萬球迷入場觀戰，沖繩縣民更陷入「全島應援」的狂熱棒球朝，不僅瘋搶國內航班機票，讓航空公司緊急增開航班，無法前往現場的島民也為了在電視機前觀看比賽，各地街道等街上出現幾乎無人車通行，形成萬人空巷的奇景。另在比賽結束後，社群平台出現許多沖繩人狂嗨慶祝的熱鬧影片。
賽後沖繩尚學教練與隊長真喜志拓斗輪流發表感言，其中真喜志拓斗含淚感謝母親，因為今天不只是冠軍賽，也是母親45歲生日，賽後全場觀眾也一起為坐在觀眾席的真喜志拓斗母親慶生，讓她感動落淚、鞠躬致謝。報導指出，真喜志拓斗是單親家庭，母親雖不擅長運動，但非常支持兒子打棒球的夢想，也會撥空去兒子比賽現場應援。
沖尚優勝????‼️#沖縄尚学 #甲子園決勝戦 pic.twitter.com/wqPvOhgFGG— Shingo （@waka_gas） August 23, 2025
【沖縄タイムスの号外ウォーミングアップ中????】— 沖縄タイムス （@theokinawatimes） August 23, 2025
午後0時5分、那覇・久茂地の沖縄タイムス本社では
沖縄尚学 優勝を伝える「号外」準備が進行中‼️
おめでとう！沖尚ナイン????✨#沖縄尚学 #沖尚優勝https://t.co/9z45JmxMXH pic.twitter.com/fIssvTwcWB
沖縄尚学優勝おめでとう????????????????????— ﾊﾟｧｫｫｰｰﾝ ｶﾘﾒﾛ ﾋｶﾞｯｽ （@lawliet1478） August 23, 2025
お客さんの熱気やべーぜ（*^^*）
熱い夏！！感動をありがとう沖尚♬#甲子園#高校野球#沖縄尚学 pic.twitter.com/oUuHMMHvQf
アリヒャーーーー！！！— 沖縄 琉球村 Ryukyumura （@kijimuna_ryukyu） August 23, 2025
沖尚おめでとうー！！！！！！！！！！
夏甲子園！優勝！！！
比嘉公也監督お疲れ様でした！！！ pic.twitter.com/OeUIkvdneA
ライカムも盛り上がった！— ささみ （@kanikani_n333） August 23, 2025
沖尚ほんとに優勝おめでとう‼️ pic.twitter.com/vAPQTfNicQ
ありがとう沖縄尚学！！！！— 沖縄タイムス （@theokinawatimes） August 23, 2025
おめでとう沖縄尚学！！！！
午後0時1分、沖尚の優勝が決まった瞬間、イオン那覇店1階のフードコートは割れんばかりの歓声が沸き起こりました‼️カチャーシーで喜びを爆発させる人や、感動の涙を浮かべる人もいました‼️… pic.twitter.com/QizjWbigs9
私がテレビで観た人にはじめてガチ恋したのは1999年甲子園優勝の沖縄尚学ピッチャー比嘉公也選手なんだけど、25年以上経ってまた決勝の舞台で沖縄尚学を応援できるのがなんだかすごくエモい。しかも監督はあの時の比嘉公也選手????中3の私が泣いて喜ぶわ???? pic.twitter.com/CWYuD7Z6RR— やも☕ （@yamo_online） August 21, 2025
真喜志選手、決勝が誕生日のお母さんに感謝を述べていました。— 室田賢（Ken Murota） （@muroken2015） August 23, 2025
お母さんのインタビューです。
こんな奇跡、あるのかな 沖縄尚学・真喜志拓斗主将の母が見た甲子園 #甲子園 #高校野球 https://t.co/Kb2xP7qTy5
めっちゃいい笑顔✨— あやぱに???? （@kunikuna29） August 23, 2025
沖縄尚学の真喜志拓斗がめざす全国制覇 甲子園の決勝は母の誕生日
眞喜志くんお母さんおめでとう???? https://t.co/KjOz6UzYuc pic.twitter.com/uVip5Kbksh
