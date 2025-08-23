晴時多雲

體育 棒球 MLB

MLB》達比修有6局好投封鎖大谷奪勝 教士、道奇再度並列國西龍頭

2025/08/23 12:03

大谷翔平。（法新社）大谷翔平。（法新社）

田兆崴 ／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕國聯西區龍頭之爭再起，衛冕軍道奇今天在客場出戰教士，日籍強投達比修有壓制大谷翔平，繳出6局失1分的優質先發，助隊以2：1贏球。教士拉出一波4連勝，再度與道奇並列國聯西區龍頭。

達比修有今天再度對決大谷翔平，上一次首打席被大谷翔平敲出安打，今天則是甜蜜復仇，前面兩打席只讓大谷擊出一壘滾地球出局，以及右外野平飛球遭接殺。

達比修有3局上遭到23歲大物新秀弗里蘭（Alex Freeland）狙擊，大聯盟生涯首轟出爐，道奇先馳得點，但教士很快就在4局下展開反擊，明星三壘手馬查多（Manny Machado）敲安棒打塞揚強投史奈爾（Blake Snell），助隊扳平戰局，柏格茲（Xander Bogaerts）之後在一三壘有人1局出局擊出高飛犧牲打，打回超前分，教士取得2：1領先。

達比修有6局上3度與大谷翔平較勁，投出四壞球保送，讓大谷8月19場出賽都有上壘。達比修有此役主投6局用74球，被敲1支安打失1分，另有5次三振和2次保送，防禦率為5.36；史奈爾則是先發7局用97球，被敲6安失2分，投出5次三振和2次保送，防禦率為1.97。

教士9局上推出守護神蘇亞雷斯（Robert Suarez），大谷翔平最後打席擊出左外野深遠飛球遭接殺，此役3打數無安打，獲得1次保送，打擊率跌至0.283，OPS為1.013，道奇反攻未果，全場僅敲出3安，終場以1：2不敵教士，蘇亞雷斯勇奪本季第34場救援成功，獨居大聯盟救援王。達比修有勇奪本季第3勝，同時也是美日通算第206勝，史奈爾則是苦吞本季第2敗。

達比修有。（美聯社）達比修有。（美聯社）

