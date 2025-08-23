MLB》華裔明星強投Woo奪本季第11勝！逼近塞揚本尊120年夢幻霸業

布萊恩．沃。（法新社）

〔體育中心/綜合報導〕水手今天以3：2驚險擊敗運動家，當家華裔明星強投布萊恩．沃（Bryan Woo）繳出7局失1分優質先發，奪下本季第11勝，更逐漸逼近一項超狂紀錄。

25歲的布萊恩．沃擁有華裔血統，去年破繭而出，本季延續好表現並首度入選全明星賽。今天布萊恩．沃對上運動家，開賽遭運動家強打魯克（Brent Rooker）敲出陽春砲後，就沒有再被敲出任何安打，最終投完7局飆出7次三振，另有2次保送，僅失掉1分。

水手此役在5局下靠著交易大限前重返西雅圖的重砲蘇亞雷斯（Eugenio Suárez）本季第40轟追平比數，7局下奈勒（Josh Naylor）陽春砲超前，本季第16轟也是他生涯第100轟，後續波蘭柯（Jorge Polanco）再補一發陽春砲錦上添花。9局上運動家追回1分但仍不敵水手，布萊恩．沃收下本季第11勝。

布萊恩．沃本季先發25場，投159局送出160次三振，防禦率2.94。根據大聯盟數據專家藍斯（Sarah Langs）指出，布萊恩．沃本季25場先發全都吃完至少6局，且最多不投出超過2保送，這是大聯盟1893年將投手丘與本壘板調整至現今距離後，第2長連續紀錄，僅次於1905年塞揚（Cy Young）本人的30場。

