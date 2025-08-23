晴時多雲

體育 棒球 中職

中職》台鋼大巨蛋有驚喜！ 陳綺貞首度棒球場開唱

2025/08/23 12:15

台鋼雄鷹9月25至28日連4天飛向臺北大巨蛋，28日將由范逸臣、陳綺貞擔任表演嘉賓。（台鋼雄鷹提供）台鋼雄鷹9月25至28日連4天飛向臺北大巨蛋，28日將由范逸臣、陳綺貞擔任表演嘉賓。（台鋼雄鷹提供）

〔記者龔乃玠／台北報導〕台鋼雄鷹9月25、26、27、28日連4天飛向臺北大巨蛋，擔任主場球隊，分別與樂天桃猿、統一7-ELEVEN獅進行2連戰，其中9月26、27、28日舉辦「心動時刻」主題日，連續3天帶來精采賽後表演，28日將由范逸臣、陳綺貞擔任表演嘉賓。

本季台鋼雄鷹例行賽大巨蛋主場最終戰9月28日登場，賽後邀請范逸臣深情獻唱，刻畫心動時刻甜蜜與熱血；壓軸登場則是首度在棒球場演出的陳綺貞，將用歌聲帶給球迷朋友如痴如醉夜晚。

台鋼雄鷹9月25～28日兩個系列賽、連4天在臺北大巨蛋安排主場賽事，預售票熱賣中，25日超值票價內野熱區800元，26、27、28日則是「心動時刻」主題日登場，28日進場贈品為TAKAO╱TAKAMEI法蘭絨披肩（B1內野熱區，2款隨機發送）、TAKAO＋TAKAMEI＋大員印章貼紙機（B1內野一般區），29日適逢孔子誕辰紀念日╱教師節補假，周一不上班，快樂星期天，邀請球迷朋友連假期間一起到大巨蛋台鋼雄鷹主場同樂！

台鋼雄鷹9月25至28日連4天飛向臺北大巨蛋，28日將由范逸臣、陳綺貞擔任表演嘉賓。（台鋼雄鷹提供）

