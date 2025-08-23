晴時多雲

體育 棒球 MLB

MLB》大谷「幻之全壘打」令道奇主帥惋惜！談達比修有復仇好投關鍵

2025/08/23 12:54

大谷翔平。（法新社）大谷翔平。（法新社）

〔體育中心/綜合報導〕道奇今天以1：2不敵教士，兩隊再度並列國聯西區龍頭，日本巨星大谷翔平遭到前輩達比修有壓制，9局上敲出深遠飛球一度看似有望形成全壘打，最終遭到接殺，賽後道奇總教練羅伯斯（Dave Roberts）也坦言可惜。

大谷翔平今天與達比修有前3次對決都沒有敲安，僅靠著1次四壞保送上壘，9局上最後打席面對教士火球終結者蘇亞雷斯（Robert Suarez），兩人也是自6月19日觸身球事件後首度對決，大谷逮中98.5英哩速球，以108.5英哩擊球初速敲出中外野深遠飛球，仰角達35度，但最終飛了388英呎後遭接殺。

道奇總教練羅伯斯賽後談到大谷差點形成全壘打的飛球，「或許在其他29座球場都會形成全壘打吧。」羅伯斯指出，教士主場擁有特殊的場地條件，來自海面的濕氣加上球場本身的腹地遼闊，球很容易在飛行途中就失去動力。不過根據《Baseball Savant》顯示，大谷這球其實只有在小熊主場才會形成全壘打。

對於達比修有今天6局只被敲1安的好投，羅伯斯點出：「他今天改變投球策略，上一次對決他似乎找不到好球帶，但今天他信任自己的速球，對右打者經常塞內角卡特球，搭配更多的橫掃球與曲球，沒有特別依賴某種球路，而是在最需要的時候拿出最適合的武器，我們的打者幾乎無法把球打穿內野，實在令人佩服。」

達比修有上一次先發對決道奇，只投4局挨了2轟，失掉4分責失分；但今天他投6局用74球，被敲1支安打失1分，另有5次三振和2次保送，奪下本季第3勝，防禦率下修至5.36。被問及是否對今天打線發揮感到沮喪，羅伯斯直言：「不會，就只是達比修真的投得太出色。」

