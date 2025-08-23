U18世界盃》台灣警戒！日本隊20人名單出爐 最速158公里王牌入列

小倉全由。（資料照，記者林正堃攝）

〔記者龔乃玠／綜合報導〕U18世界盃將在9月5日於沖繩開打，日本隊在夏季甲子園冠軍戰結束後宣布名單，冠軍隊沖繩尚學高校只有投手末吉良丞入選，另外今年日職選秀第1指名候選、最快球速158公里的右投石垣元気也入列。

日本隊名單中，有打今年夏甲的選手有15人，春季甲子園冠軍隊橫濱4人入選全國最多，由隊長外野手阿部葉太領軍，唯一沖繩代表、王牌左腕末吉良丞是本屆唯一的二年級國手。

日本隊由小倉全由執教，出征相隔10年在日本舉辦的U18世界盃，力拚完成2連霸。

U18日本隊名單

【投手】

10 中野大虎（大阪桐蔭）

11 森下翔太（創成館）

14 末吉良丞（沖縄尚学）

15 下重賢慎（健大高崎）

17 早瀬朔 （神村学園）

18 石垣元気（健大高崎）

19 奥村頼人（横浜）

21 西村一毅（京都国際）

24 坂本慎太郎（関東第一）

【捕手】

2 大栄利哉（学法石川）

12 藤森海斗（明徳義塾）

27 横山悠 （山梨学院）

【内野手】

3 今岡拓夢（神村学園）

4 奥村凌大（横浜）

5 為永皓 （横浜）

6 高畑知季（東洋大姫路）

13 岡部飛雄馬（敦賀気比）

16 辻琉沙 （履正社）

【外野手】

1 阿部葉太（横浜）

7 川口蒼旺（神戸国際大付）

