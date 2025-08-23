晴時多雲

棒球

棒球》《MLB 9局職棒 25》9週年 負責人洪志雄：會提供更沉浸式的棒球臨場感

2025/08/23 13:51

Com2uS 旗下棒球手遊鉅作《MLB 9局職棒 25》迎來9 週年，特別為玩家頒獎（記者吳孟儒攝）Com2uS 旗下棒球手遊鉅作《MLB 9局職棒 25》迎來9 週年，特別為玩家頒獎（記者吳孟儒攝）

〔記者吳孟儒／台北報導〕Com2uS 旗下棒球手遊鉅作《MLB 9局職棒 25》迎來9 週年，今天官方特別於舉辦盛大慶典「9週年饗宴：榮耀時刻」，邀請超過200位玩家齊聚同歡。Com2uS 棒球遊戲總負責人洪志雄表示，未來會持續優化遊戲，提升球員、場地在遊戲中的畫質，給大家最好的遊戲體驗。

「9週年饗宴：榮耀時刻」有600名玩家報名，200人獲選，現場周邊有棒球相關活動之外，還邀請啦啦隊女孩丹丹、菲菲熱舞，知名棒球 YouTuber 台南 Josh也現身與玩家分享棒球趣事並近距離互動。

活動現場還特別舉辦了玩家頒獎環節，表揚在遊戲內表現傑出的玩家代表，包含在排名戰力量排行錦標賽中脫穎而出的冠軍玩家、登入超過2000天的玩家，以及手動操控每一場比賽的熱血玩家等具有特殊表現的玩家數名，都在典禮上獲得官方頒發的獎座，讓到場玩家共享榮耀時刻。

Com2uS 棒球遊戲總負責人洪志雄也親臨現場，向台灣玩家表達感謝與期許，他祝賀台灣玩家近期於力量排行錦標賽奪冠，強調這是全球頂尖玩家激烈競爭中的寶貴成果，充分展現了台灣玩家的實力與熱情。他同時表示：「《MLB 9局職棒》能夠走過 9 年，最重要的原因就是來自玩家持續的支持與反饋，讓遊戲能夠不斷成長。」

洪志雄也提到，台灣玩家算很熱情，除了開發MLB還有其他不同聯盟，希望能滿足不同需求，而他也提到，去年12強關係，大家對棒球的熱情也增加許多，希望透過這遊戲讓大家更能進入遊戲跟棒球世界。

談到即將到來的第10年，洪志雄強調：「為了能與玩家們更長久地相伴，我們將全力以赴提供更加沉浸式的棒球臨場感，為大家帶來最棒的棒球遊戲體驗。」

Com2uS 旗下棒球手遊鉅作《MLB 9局職棒 25》迎來9 週年（記者吳孟儒攝）Com2uS 旗下棒球手遊鉅作《MLB 9局職棒 25》迎來9 週年（記者吳孟儒攝）

Com2uS 棒球遊戲總負責人洪志雄。（記者吳孟儒攝）Com2uS 棒球遊戲總負責人洪志雄。（記者吳孟儒攝）

Com2uS 棒球遊戲總負責人洪志雄。（記者吳孟儒攝）Com2uS 棒球遊戲總負責人洪志雄。（記者吳孟儒攝）

啦啦隊女孩丹丹、菲菲表演（記者吳孟儒攝）啦啦隊女孩丹丹、菲菲表演（記者吳孟儒攝）

啦啦隊女孩菲菲（記者吳孟儒攝）啦啦隊女孩菲菲（記者吳孟儒攝）

《MLB 9局職棒 25》迎來9 週年，周邊活動讓球迷體驗。（記者吳孟儒攝）《MLB 9局職棒 25》迎來9 週年，周邊活動讓球迷體驗。（記者吳孟儒攝）

《MLB 9局職棒 25》迎來9 週年，周邊活動。（記者吳孟儒攝）《MLB 9局職棒 25》迎來9 週年，周邊活動。（記者吳孟儒攝）

