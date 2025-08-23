棒球》《MLB 9局職棒 25》9週年 負責人洪志雄：會提供更沉浸式的棒球臨場感

Com2uS 旗下棒球手遊鉅作《MLB 9局職棒 25》迎來9 週年，特別為玩家頒獎（記者吳孟儒攝）

〔記者吳孟儒／台北報導〕Com2uS 旗下棒球手遊鉅作《MLB 9局職棒 25》迎來9 週年，今天官方特別於舉辦盛大慶典「9週年饗宴：榮耀時刻」，邀請超過200位玩家齊聚同歡。Com2uS 棒球遊戲總負責人洪志雄表示，未來會持續優化遊戲，提升球員、場地在遊戲中的畫質，給大家最好的遊戲體驗。

「9週年饗宴：榮耀時刻」有600名玩家報名，200人獲選，現場周邊有棒球相關活動之外，還邀請啦啦隊女孩丹丹、菲菲熱舞，知名棒球 YouTuber 台南 Josh也現身與玩家分享棒球趣事並近距離互動。

活動現場還特別舉辦了玩家頒獎環節，表揚在遊戲內表現傑出的玩家代表，包含在排名戰力量排行錦標賽中脫穎而出的冠軍玩家、登入超過2000天的玩家，以及手動操控每一場比賽的熱血玩家等具有特殊表現的玩家數名，都在典禮上獲得官方頒發的獎座，讓到場玩家共享榮耀時刻。

Com2uS 棒球遊戲總負責人洪志雄也親臨現場，向台灣玩家表達感謝與期許，他祝賀台灣玩家近期於力量排行錦標賽奪冠，強調這是全球頂尖玩家激烈競爭中的寶貴成果，充分展現了台灣玩家的實力與熱情。他同時表示：「《MLB 9局職棒》能夠走過 9 年，最重要的原因就是來自玩家持續的支持與反饋，讓遊戲能夠不斷成長。」

洪志雄也提到，台灣玩家算很熱情，除了開發MLB還有其他不同聯盟，希望能滿足不同需求，而他也提到，去年12強關係，大家對棒球的熱情也增加許多，希望透過這遊戲讓大家更能進入遊戲跟棒球世界。

談到即將到來的第10年，洪志雄強調：「為了能與玩家們更長久地相伴，我們將全力以赴提供更加沉浸式的棒球臨場感，為大家帶來最棒的棒球遊戲體驗。」

