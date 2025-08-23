晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 棒球 MLB

MLB》阿德梅斯雙響砲無用 釀酒人再見轟擊退巨人、近25場奪20勝

2025/08/23 14:42

釀酒人捕手康崔拉斯敲出生涯首發再見全壘打。（路透）釀酒人捕手康崔拉斯敲出生涯首發再見全壘打。（路透）

田兆崴 ／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕巨人明星游擊手阿德梅斯（Willy Adames）本季首度重返前東家釀酒人主場，單場敲出雙響砲，但國聯中區龍頭展現十足韌性，當家捕手康崔拉斯（William Contreras）擊出生涯首發再見全壘打，釀酒人終場以5：4氣走巨人，近25場拿下20勝。

阿德梅斯上季在釀酒人繳出32轟、112分打點的生涯年成績單，休賽季進入自由市場，今年季前以7年1.82億美元（約新台幣55億元）大約加盟巨人，轉隊首年的表現開低走高，今天首度重返前東家主場，首局就敲出左外野陽春砲，幫助巨人先馳得點，馬托斯（Luis Matos）2局上也補上一發中外野陽春砲，巨人取得2分領先。

釀酒人直到4局下才突破巨人大物左投惠森杭特（Carson Whisenhunt）的封鎖，弗里利克（Sal Frelick）擊出長打破蛋，之後靠著投手暴投跑回追平分。惠森杭特先發4局被敲4安失2分，另有2次保送和1次三振，防禦率4.91，無關勝敗。

釀酒人7局下攻下2分超前，不過巨人也有所回應，阿德梅斯s8局上擊出右外野陽春砲，本季第22轟出爐，單場雙響砲貢獻2分打點，9局上靠著暴投拿下追平分。釀酒人康崔拉斯在9局下挺身而出，擊出生涯首發再見全壘打，終場以5：4險勝贏球，收下2連勝，巨人則是苦吞4連敗。

釀酒人捕手康崔拉斯敲出生涯首發再見全壘打。（美聯社）釀酒人捕手康崔拉斯敲出生涯首發再見全壘打。（美聯社）

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中