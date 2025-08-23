MLB》阿德梅斯雙響砲無用 釀酒人再見轟擊退巨人、近25場奪20勝

釀酒人捕手康崔拉斯敲出生涯首發再見全壘打。（路透）

〔體育中心／綜合報導〕巨人明星游擊手阿德梅斯（Willy Adames）本季首度重返前東家釀酒人主場，單場敲出雙響砲，但國聯中區龍頭展現十足韌性，當家捕手康崔拉斯（William Contreras）擊出生涯首發再見全壘打，釀酒人終場以5：4氣走巨人，近25場拿下20勝。

阿德梅斯上季在釀酒人繳出32轟、112分打點的生涯年成績單，休賽季進入自由市場，今年季前以7年1.82億美元（約新台幣55億元）大約加盟巨人，轉隊首年的表現開低走高，今天首度重返前東家主場，首局就敲出左外野陽春砲，幫助巨人先馳得點，馬托斯（Luis Matos）2局上也補上一發中外野陽春砲，巨人取得2分領先。

釀酒人直到4局下才突破巨人大物左投惠森杭特（Carson Whisenhunt）的封鎖，弗里利克（Sal Frelick）擊出長打破蛋，之後靠著投手暴投跑回追平分。惠森杭特先發4局被敲4安失2分，另有2次保送和1次三振，防禦率4.91，無關勝敗。

釀酒人7局下攻下2分超前，不過巨人也有所回應，阿德梅斯s8局上擊出右外野陽春砲，本季第22轟出爐，單場雙響砲貢獻2分打點，9局上靠著暴投拿下追平分。釀酒人康崔拉斯在9局下挺身而出，擊出生涯首發再見全壘打，終場以5：4險勝贏球，收下2連勝，巨人則是苦吞4連敗。

