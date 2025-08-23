中職》被封「魏能帝」直呼不敢當 兄弟左投魏碩成認為今年的成長在心態

魏碩成。（資料照，記者林正堃攝）

〔記者倪婉君／台北報導〕在下半季先發輪值因洋將出狀況而有空缺時，28歲的中信兄弟左投魏碩成把握住機會且連續4場先發都繳出穩定內容，明天將是連續第5場固定在週日擔綱先發，他對於自己被球迷仿效樂天洋投威能帝而獲封「魏能帝」響亮稱號，則表示：「不敢當，他強太多了，那是天壤之別。謝謝球迷的肯定，但我會告訴自己不要鬆懈，一場一場拿下，因為現在勝差也滿緊的，每一場都很重要。」

魏碩成在上半季有3場先發機會，但在6月19日對味全龍投5局無失分奪本季首勝後降二軍，直到輪值因德保拉受傷且新洋投還沒到位出現空缺，他在7月27日獲重返一軍先發的機會，該役對統一獅投滿7局失3分奪勝後，已連續4場先發都固定在週日，再加上明天表定先發迎戰台鋼雄鷹，儼然用表現替自己爭取到一席之地。魏碩成本季在一軍累計7場出賽都是先發，目前3勝1敗、防禦率3.32。

對於球迷在網路上的肯定，魏碩成表示感謝，但他也告訴自己，「謝謝球迷，但就只是稍微看一下，我還是把自己的工作做好。」過去的他可能比較容易浮躁和想太多，但魏碩成認為今年的成長在心態，「所有東西都想得很簡單，更相信自己，我就專注在球場上，很相信我身後的隊友，會幫我守下每顆球，我在球場上的工作就是負責丟球，打出去，他們接。」魏碩成也很放心將配球交給捕手高宇杰，而對於在二軍就有搭配過的2號捕手陳統恩，在場下也時常溝通交流。

魏碩成認為今年不管一、二軍的教練都給他很大的空間，「讓我自由發揮，他們願意花時間陪我去試我想要的東西，試我想要改進的地方，他們會時刻在旁邊叮嚀，我有時候會懷疑自己，他們就說其實你有做到，你現在是往對的地方前進。」妻子當然也是「小碩」最大的支柱，「她應該是最辛苦的那一個，有時候我壓力大，她也不會多說什麼，就選擇默默陪伴，或是煮我喜歡吃的東西，讓我心情好一點。」

