U15亞洲盃》南韓連7屆拿下季軍 教頭賽後受訪時哽咽落淚

南韓隊最終以15：0 大勝菲律賓，獲得U15亞洲盃季軍。（記者李惠洲攝）

〔記者羅志朋／台南報導〕第12屆U15亞洲青少棒錦標賽今天南韓全場敲出10支安打，加上對手菲律賓投手群奉送4次四壞保送，守備發生3次失誤，最終南韓就以16：1提前於4局「扣倒」菲律賓，連續7屆賽事拿下季軍，南韓總教練車正煥賽後接受台灣媒體採訪時不禁哽咽落淚。

車正煥表示，很感謝相信他、跟著他打國際賽的選手，能夠來到這麼好的球場，參與這麼棒的國際賽事，跟亞洲各國選手同場較勁，真的是非常榮幸的事情，「我有很多不足和不好的地方，但選手還是跟著我的指令，一步一步往前走，真的令人感動。」

車正煥強調，南韓當地有非常多棒球教練在教育選手，希望大家可以把棒球領域做得更好，南韓國家隊也會記取這次教訓，之後展現更好的一面，在國際賽與大家見面。

這屆U15南韓預賽首戰扳倒地主台灣隊，無奈超級循環賽不敵日本，而昨天台灣隊打敗日本，也宣告南韓無緣爭冠，車正煥說，成績不如預期，還是覺得有些可惜和失落，畢竟選手盡力打好每場比賽，自己有不足的地方，導致選手盡力完成教練團的指令和戰術，還是沒能拿下理想的成績。

車正煥特別指出，唯一輸的比賽是對日本，這場很致命，導致今天只能拿到季軍，回去之後他會好好思考和檢討，希望透過這樣的比賽自我檢討反省，有機會再來打國際賽，從中吸取經驗讓南韓國家隊愈來愈好。

今天晚上6點半將在台南亞太成棒主球場進行冠軍戰，由台灣隊大戰日本，車正煥直言，日本實力和各方面數據都比台灣隊好，看好日本能奪冠。

車正煥。（記者李惠洲攝）

