道奇、教士國西龍頭爭奪戰 今日賽事預告與轉播

道奇強投葛拉斯諾。（資料照）

早安，自由體育為您獻上今日精彩賽事預告與轉播！

大聯盟轉播方面，道奇、教士並列國西龍頭，今天雙方再戰，道奇推出明星強投葛拉斯諾（Tyler Glasnow），面對教士左投柯提斯（Nestor Cortes）。

請繼續往下閱讀...

中職方面今天有3場比賽，中信兄弟在大巨蛋面對台鋼雄鷹，兄弟推出本土左投魏碩成，台鋼洋投那瑪夏迎接中職初登板；富邦悍將在新莊球場面對味全龍，悍將推出洋投布坎南，碰上味全土投曹祐齊；樂天桃猿在桃園球場面對統一獅，桃猿派出本土投手林子崴，獅隊派出新洋投奧德銳。

MLB

06：00 國民 VS 費城人 愛爾達體育2台

08：30 道奇 VS 教士 緯來體育、愛爾達體育1台、華視、東森洋片

09：35 小熊 VS 天使 愛爾達體育2台

日職

13：00 軟銀鷹 VS 日本火腿 DAZN 2

中職

15：00 台鋼雄鷹 VS 中信兄弟 緯來體育

17：00 統一獅 VS 樂天桃猿 DAZN 2

17：00 味全龍 VS 富邦悍將 MOMO TV、愛爾達體育2台

2025 AUBL亞洲大學生籃球聯賽 LIVE

19：30 冠軍賽 緯來體育

WTT大滿貫賽 瑞典站

19：30 U15/U19 決賽

23：00 瑞典站 女單決賽

（台灣時間25日）00：00 男單決賽

轉播：愛爾達體育3台

英超

20：50 水晶宮 VS 諾丁漢森林 第2輪 愛爾達體育1台

20：50 艾佛頓 VS 布萊頓 愛爾達體育4台

23：20 富勒姆 VS 曼聯 第2輪 愛爾達體育1台

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法