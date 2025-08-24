道奇、教士國西龍頭爭奪戰 今日賽事預告與轉播

道奇強投葛拉斯諾。（資料照）
早安，自由體育為您獻上今日精彩賽事預告與轉播！
大聯盟轉播方面，道奇、教士並列國西龍頭，今天雙方再戰，道奇推出明星強投葛拉斯諾（Tyler Glasnow），面對教士左投柯提斯（Nestor Cortes）。
中職方面今天有3場比賽，中信兄弟在大巨蛋面對台鋼雄鷹，兄弟推出本土左投魏碩成，台鋼洋投那瑪夏迎接中職初登板；富邦悍將在新莊球場面對味全龍，悍將推出洋投布坎南，碰上味全土投曹祐齊；樂天桃猿在桃園球場面對統一獅，桃猿派出本土投手林子崴，獅隊派出新洋投奧德銳。
MLB
06：00 國民 VS 費城人 愛爾達體育2台
08：30 道奇 VS 教士 緯來體育、愛爾達體育1台、華視、東森洋片
09：35 小熊 VS 天使 愛爾達體育2台
日職
13：00 軟銀鷹 VS 日本火腿 DAZN 2
中職
15：00 台鋼雄鷹 VS 中信兄弟 緯來體育
17：00 統一獅 VS 樂天桃猿 DAZN 2
17：00 味全龍 VS 富邦悍將 MOMO TV、愛爾達體育2台
2025 AUBL亞洲大學生籃球聯賽 LIVE
19：30 冠軍賽 緯來體育
WTT大滿貫賽 瑞典站
19：30 U15/U19 決賽
23：00 瑞典站 女單決賽
（台灣時間25日）00：00 男單決賽
轉播：愛爾達體育3台
英超
20：50 水晶宮 VS 諾丁漢森林 第2輪 愛爾達體育1台
20：50 艾佛頓 VS 布萊頓 愛爾達體育4台
23：20 富勒姆 VS 曼聯 第2輪 愛爾達體育1台
