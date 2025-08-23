晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 棒球 日職

日職》雷耶斯雙響率日本火腿2連勝 與洋聯龍頭軟銀鷹僅1.5場勝差

2025/08/23 17:23

日本火腿洋砲雷耶斯。（資料照）日本火腿洋砲雷耶斯。（資料照）

廖志軒／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕日本火腿今天與軟銀鷹3連戰的第2場，火腿洋砲雷耶斯（Franmil Reyes）今天單場雙響砲，火腿球星清宮幸太郎3安猛打賞貢獻2打點，幫助日本火腿以8比3擊敗太平洋聯盟龍頭軟銀鷹。火腿目前與軟銀只有1.5場的勝差。

火腿打線第2局下突破軟銀強投有原航平，雷耶斯敲左外野陽春砲，接著萬波中正適時安、水野達稀滿壘選保送，以及水谷瞬滾地球護送1分，火腿單局攻進4分。

軟銀4局上靠牧原大成敲兩分砲追至2分差，4局下清宮幸太郎適時安攻進1分，第6局清宮再敲關鍵安追加1分。第7局雷耶斯、石井一成各敲一發陽春彈。軟銀打線只在8局上追回1分，火腿隊最終贏球，收下2連勝、近7戰拿6勝。

火腿先發投手福島蓮主投5局失2分，摘本季第3勝。火腿打線全場12安，雷耶斯單場雙響砲，以27轟獨居洋聯全壘打王；有原航平主投6局失6分，吞本季第7敗。

火腿隊贏球後，再度阻止軟銀點亮封王魔術數字「27」。火腿目前以68勝43敗2和居洋聯第二，軟銀以68勝40敗4和居洋聯龍頭，兩隊只有1.5場的勝差。若火腿明天能再贏球，雙方能再縮小至0.5場勝差。

（影片來源：太平洋聯盟TV）

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中