日職》雷耶斯雙響率日本火腿2連勝 與洋聯龍頭軟銀鷹僅1.5場勝差

〔體育中心／綜合報導〕日本火腿今天與軟銀鷹3連戰的第2場，火腿洋砲雷耶斯（Franmil Reyes）今天單場雙響砲，火腿球星清宮幸太郎3安猛打賞貢獻2打點，幫助日本火腿以8比3擊敗太平洋聯盟龍頭軟銀鷹。火腿目前與軟銀只有1.5場的勝差。

火腿打線第2局下突破軟銀強投有原航平，雷耶斯敲左外野陽春砲，接著萬波中正適時安、水野達稀滿壘選保送，以及水谷瞬滾地球護送1分，火腿單局攻進4分。

軟銀4局上靠牧原大成敲兩分砲追至2分差，4局下清宮幸太郎適時安攻進1分，第6局清宮再敲關鍵安追加1分。第7局雷耶斯、石井一成各敲一發陽春彈。軟銀打線只在8局上追回1分，火腿隊最終贏球，收下2連勝、近7戰拿6勝。

火腿先發投手福島蓮主投5局失2分，摘本季第3勝。火腿打線全場12安，雷耶斯單場雙響砲，以27轟獨居洋聯全壘打王；有原航平主投6局失6分，吞本季第7敗。

火腿隊贏球後，再度阻止軟銀點亮封王魔術數字「27」。火腿目前以68勝43敗2和居洋聯第二，軟銀以68勝40敗4和居洋聯龍頭，兩隊只有1.5場的勝差。若火腿明天能再贏球，雙方能再縮小至0.5場勝差。

