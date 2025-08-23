晴時多雲

體育 棒球 中職

中職》昨達陣生涯「50中繼、50救援」！呂彥青印象最深是紀錄之役

2025/08/23 16:41

中信兄弟呂彥青。（資料照，記者陳志曲攝）中信兄弟呂彥青。（資料照，記者陳志曲攝）

〔記者林宥辰／台北報導〕昨中信兄弟擊敗台鋼雄鷹，亮點除了宋晟睿單場雙響、完成個人生涯首次「10轟、10盜」賽季之外，9局登板的左投呂彥青，也收下個人本季第5次、生涯第50次救援成功，完成生涯「50中繼、50救援」。

今年下半季，呂彥青和吳俊偉在教練調度安排下，近期輪流把守8、9局，兩人兼顧布局投手和守護神工作。

呂彥青說：「主要的差別是在壓力，準備起來沒有差別。第9局登板的壓力終究還是比較大一點。不過，我跟小黑（吳俊偉）都當過8局和9局的角色，也都很適應，可能狀況沒那麼好的人先上、另一個人幫忙cover，這樣讓教練也比較好運用。」

呂彥青透露，知道自己生涯「雙50」紀錄，他說：「當然想挑戰陳禹勳兩項都破百，這對我這個角色來說也是肯定，但上場其實更看重幫助球隊贏球，有做好的話，紀錄自然會累積。」

回顧自己生涯救援場次，呂彥青說印象最深刻的是和隊友共同締造無安打比賽那場。2023年5月19日，中信兄弟面對富邦悍將，先發投手鄭浩均，和後援的謝榮豪、吳俊偉、呂彥青4人合力締造中職首場共同完成的無安打比賽。

呂彥青笑說，自己最後一個登板，且又遇到擊球能力高超的王正棠，當時很怕紀錄就此毀在他手上。

