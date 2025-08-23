晴時多雲

體育 網球

台塑盃》黃琮豪甜蜜復仇男雙奪冠 搶十斬斷南韓勁敵11連勝

2025/08/23 16:58

黃琮豪（左）。（網協提供）黃琮豪（左）。（網協提供）

〔記者梁偉銘／台北報導〕2025年台塑盃國際職業男網錦標賽，地主希望黃琮豪週六在台北市網球中心甜蜜復仇，攜手日本搭檔市川泰誠歷經搶十激戰，終以7：6（8：6）、4：6、10：7力退第4種子權純雨／鄭允成，頭號種子「台日聯軍」4連勝勇奪這項ITF雙打冠軍，這也是黃琮豪暌違兩年再度台塑盃封王。

黃琮豪昨日單打8強不敵南韓一哥權純雨，隔天把握機會主場調整雪恥，擅長雙打作戰的他，與市川泰誠開賽擋住南韓組合強攻，盤末互破進入搶7，從3：6連續化解3個盤末點，戲劇性倒趕5分先馳得盤；儘管次盤被難纏的權純雨人馬扳回一城，決勝搶十「台日聯軍」再度後來居上，從4：6連得4分超前，順勢終結近況甚佳的南韓組合11連勝氣勢。反觀已經闖入單打決賽的權純雨，如今鏖戰1小時49分鐘雙打吞敗，也無緣爭取本站雙料冠軍。

這是黃琮豪本季第5座職業賽雙打冠軍，也是與市川泰誠相隔4個月合拍首度掄元，賽後他表示，雖然單打輸給權純雨，仍汲取寶貴教訓，「感受到他臨場節奏及球質，有助於今天雙打決賽提前應對，很高興得到好的結果，期待下週轉戰中國挑戰賽也能再接再厲，持續提升世界排名。」

黃琮豪（左）。（網協提供）黃琮豪（左）。（網協提供）

