中職》凱樂快速決定加入樂天桃猿 主要原因是波賽樂

樂天桃猿新洋投凱樂。（樂天桃猿提供）

〔記者徐正揚／桃園報導〕樂天桃猿新洋投凱樂（Caleb Baragar）抵達台灣已經3天，這幾天都在桃園球場熟悉環境，總教練古久保健二表示，只要工作簽證核發下來，立刻安排凱樂展開正式訓練，在一軍的出賽時間將視時差與狀況調整情形而定。

凱樂指出，上週還在墨西哥聯盟比賽，這週就橫跨半個地球飛來台灣，連自己都覺得很神奇，雖然抵達台灣只有幾天，時區與墨西哥幾乎完全顛倒，調整時差、適應新球隊都需要時間，自認已經到位90％，「太太跟我一起來，她沒辦法像我調整這麼快。」

請繼續往下閱讀...

凱樂表示，能夠快速與樂天達成合約共識，最主要的原因是波賽樂，兩人去年季後都在美國Driveline訓練，雙方一直保持聯繫，「來台灣以前有問過波賽樂，他說球隊對球員很好，加上他的太太也在台灣，彼此可以互相照應，這幾天我太太都跟他太太一起去，可以更快熟悉這裡的環境。」

除了波賽樂，凱樂也認識味全龍投手鑀龍，也向鑀龍請教有關中職的狀況，覺得對他很有幫助，「他們都提到，台灣打者注重擊球，跟美國比較追求全壘打不太一樣，給他的建議都是盡量攻擊打者，趕快讓打者擊到球，讓守備去抓出局數。」

凱樂不諱言，中職除了樂天，還有其他球隊與他接洽，當時他還在墨西哥聯盟，所屬球隊要打季後賽不同意買斷合約，沒想到最終還是來到台灣打球，「一切在冥冥中早已注定，上帝把計畫都安排好，我就順著祂的旨意走。」

凱樂於2016-21年效力舊金山巨人，曾經與台灣投手鄧愷威同隊，他表示，即便離開巨人，仍持續關注巨人的比賽，知道鄧愷威前陣子升上大聯盟，他也覺得很開心。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法