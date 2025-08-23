晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 棒球 中職

中職》凱樂快速決定加入樂天桃猿 主要原因是波賽樂

2025/08/23 17:12

樂天桃猿新洋投凱樂。（樂天桃猿提供）樂天桃猿新洋投凱樂。（樂天桃猿提供）

〔記者徐正揚／桃園報導〕樂天桃猿新洋投凱樂（Caleb Baragar）抵達台灣已經3天，這幾天都在桃園球場熟悉環境，總教練古久保健二表示，只要工作簽證核發下來，立刻安排凱樂展開正式訓練，在一軍的出賽時間將視時差與狀況調整情形而定。

凱樂指出，上週還在墨西哥聯盟比賽，這週就橫跨半個地球飛來台灣，連自己都覺得很神奇，雖然抵達台灣只有幾天，時區與墨西哥幾乎完全顛倒，調整時差、適應新球隊都需要時間，自認已經到位90％，「太太跟我一起來，她沒辦法像我調整這麼快。」

凱樂表示，能夠快速與樂天達成合約共識，最主要的原因是波賽樂，兩人去年季後都在美國Driveline訓練，雙方一直保持聯繫，「來台灣以前有問過波賽樂，他說球隊對球員很好，加上他的太太也在台灣，彼此可以互相照應，這幾天我太太都跟他太太一起去，可以更快熟悉這裡的環境。」

除了波賽樂，凱樂也認識味全龍投手鑀龍，也向鑀龍請教有關中職的狀況，覺得對他很有幫助，「他們都提到，台灣打者注重擊球，跟美國比較追求全壘打不太一樣，給他的建議都是盡量攻擊打者，趕快讓打者擊到球，讓守備去抓出局數。」

凱樂不諱言，中職除了樂天，還有其他球隊與他接洽，當時他還在墨西哥聯盟，所屬球隊要打季後賽不同意買斷合約，沒想到最終還是來到台灣打球，「一切在冥冥中早已注定，上帝把計畫都安排好，我就順著祂的旨意走。」

凱樂於2016-21年效力舊金山巨人，曾經與台灣投手鄧愷威同隊，他表示，即便離開巨人，仍持續關注巨人的比賽，知道鄧愷威前陣子升上大聯盟，他也覺得很開心。

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中